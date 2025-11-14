長照悲歌！8旬婦崩潰悶死癱兒遭判刑 法官求情建請特赦

【緯來新聞網】北市一名8旬劉姓婦人獨自照顧癱瘓的兒子50年，2023年因長期照顧癱兒身心俱疲，情緒崩潰下拿膠帶封口悶死兒子後主動向警方自首，法院一審考量她符合自首條件，並依刑法第59條酌情減刑，裁定應服刑2年6月，並向總統提出特赦建議。事件曝光引發民眾對長照議題的關注，對此，衛福部長石崇良表態挺特赦，並表示會繼續強化長照，避免類似悲劇再發生。

8旬婦長照崩潰悶死兒遭判2年6月。（圖／翻攝畫面）

81歲劉姓婦人長年獨自照顧患有小兒麻痺的52歲兒子，2023年新冠疫情爆發，她不幸染疫後，憂心身體無法再承擔照護重任，心理壓力瞬間崩潰。某日趁看護離開時，她將裝有1萬元現金的紅包袋塞進兒子口中，再以膠帶封住口鼻，導致其窒息身亡。事後她冷靜報警，向警方坦承犯案。



此案經台北地方法院審理後，法官認定劉婦基於長期照護壓力而犯下犯行，依家暴殺人罪判處2年6月徒刑。檢察官除未提起上訴，並於判決書內建議總統考慮特赦，消息曝光後，社會各界紛紛表達同情，不少民眾發起連署，希望政府能予以寬宥。





石崇良於立法院答詢時則明確表達挺劉婦特赦立場，坦言該事件反應出長照系統的不足並強調「我們需要做的更多」。而針對仍有許多家庭不知道有資源可運用，以至於每年至少有8起因相似情況的案件發生，石崇良則回應目前即使雇用外籍看護，也仍能申請像是「喘息服務」等相關協助，但確實存在資訊傳遞不足的情況，導致部分家庭照顧者無法掌握可用資源。另外，近年已積極推動「家庭照顧者支持據點」，提供心理輔導與照護技能教學，不過整體覆蓋範圍仍有待擴大。

