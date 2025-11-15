直擊/SJ大巨蛋D2！東海唱一半頻拭淚 台灣E.L.F.超狂「彩虹應援」太感動

人氣韓團SUPER JUNIOR今年迎來出道20週年，11/14-11/16一連三天登上台北大巨蛋舉辦紀念演唱會《SUPER SHOW 10》，共吸引9萬粉絲朝聖，15日迎來第二天，全員依舊火力全開，一開場帶來一連串精彩演出。台灣E.L.F.也精心準備不同於第一天的應援，3萬名粉絲舉起不同顏色手幅，讓大巨蛋彷彿彩虹般美到不行，成員們驚呼之餘也搶著拍照。

人氣韓團 SUPER JUNIOR 今年迎來出道 20 週年，、一連三天登上台北大巨蛋舉辦紀念演唱會，15日迎來第二天。（圖／讀者提供）

演唱會第二天在晚間7點準時登場，9位成員先是以出道曲〈Twins (Knock Out)〉震撼開場，接著一連帶來〈U〉、〈Black Suit〉、〈MAMACITA〉等精彩舞曲，將大巨蛋氣氛吵到最高點。成員們在唱完〈Super Girl〉後，以中文向全場E.L.F.們打招呼，其中利特更分享，昨天演出結束後，有看到粉絲說，拜託利特別再這麼瘋了，「但是看到這麼美麗的E.L.F.，我怎麼能不興奮！我只能瘋掉了。你們準備好嗨起來了嗎！」全場也響起熱情的尖叫聲。

為了這場20週年演唱會，不僅SUPER JUNIOR展現滿滿誠意，台灣E.L.F.也精心準備三天不同的應援，今天在成員唱完〈From U〉後，粉絲們紛紛舉起兩面分別寫著「哥哥們是我人生最棒的相遇」以及「不是END，是AND，也是永遠」的手幅應援，特別的是，每區手幅顏色不同，連起來讓大巨蛋彷彿彩虹般相當美麗，成員們看到後驚呼連連，神童更是搶著拍照，要求導播將鏡頭拍向粉絲：「我們要拍大銀幕！」

台灣 E.L.F.在第二天舉起「彩虹應援」感動9名成員們。 （圖／讀者提供）

緊接著在唱到獻給台灣粉絲的中文歌〈至少還有你〉時，東海一度感動到落淚唱不下去，頻頻用手去臉上的淚水，氛圍相當動人。

