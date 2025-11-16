直擊/SJ始源陷政治爭議刪光社群 喊話粉絲：再相信我一次！
韓團SUPER JUNIOR今年迎來出道20週年，11/14-11/16登上台北大巨蛋開唱，舉辦紀念演唱會《SUPER SHOW 10》，三天共吸引9萬名粉絲朝聖，9名成員們更是被台灣E.L.F.們的驚喜「彩虹應援」感動不已。不過始源近期因政治立場引起爭議，他在今天活動尾聲主動提及此事，並喊話粉絲們：「 再相信我一次吧，不會讓大家失望的！」
始源近期深陷爭議，起因於他曾在日前公開悼念美國保守派政治人物查理柯克，加上又於TikTok直播中，跟國外直播主開玩笑表示自己是「北韓領導人金正恩的表弟。」引發大批粉絲不滿，甚至有激進網友要求他退出團體，導致始源因此大動作將社群平台刪除。
他在今日演唱會結束前發表感言橋段時，主動提起這陣子的風波說道：「最近對於我的事情有很多說法對吧？對於新的挑戰跟這樣子的變化是會經歷一些成長之痛的。」並向全場粉絲喊話：「我想跟大家說，再相信我一次吧！不會讓大家失望的。」台下粉絲也給予熱情回應，始源隨後再用中文向粉絲道謝：「我想說，謝謝大家，我永遠愛你們，我希望（我們）永遠在一起ok？」
