直擊／SJ開唱首日神童懊惱喊「失敗了」 希澈感性謝ELF：做SJ很幸福

【緯來新聞網】SUPER JUNIOR出道20週年，今（14日）起一連三天登上台北大巨蛋，舉辦演唱會「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 」，共吸引超過9萬名粉絲力挺。演唱會尾聲，9位成員感性向台下E.L.F道謝，希澈直呼：「我再次感覺到做SJ有多好、多幸福！」神童更笑喊：「乾脆我們大家一起來台灣住好了啦。」

SUPER JUNIOR登上大巨蛋，喊話要全員來台灣住。（圖／讀者提供）

這場演出不單只是SUPER JUNIOR，也是E.L.F.的成果發表會，粉絲準備了三部曲應援，先是在成員第一部分談話環節結束後，台下3萬人大喊「歡迎回家」，然後在唱到〈Our Love〉時閃起一片燈光，美麗的排字「E.L.F.愛心SUPER JUNIOR」照亮大巨蛋，畫面美到令人言語瞬間停頓，彷彿置身電影場景般夢幻。最後是手燈應援，粉絲盡全力撩成員「這個愛心代表我屬於你，而那個人就是你。」



9位成員們今卯足全力又唱又跳，演出超過3個小時，神童直呼：「不好意思，對我來說今天的演唱會失敗了，我本來想要調節體力的，結果唱〈Sorry,Sorry〉的時候我差點跌倒了。」厲旭也說，沒想到連三天的演唱會，自己在第一天就卯足全力。東海則說希望能留下大家的歡呼聲，隨即拿下手機錄下全場粉絲，並當場跪下行韓國大禮感謝粉絲；始源則嘴甜用中文喊話：「大家注意安全，我們夢裡見！我們永遠愛你們。」



圭賢感性喊話，「我會做那麼久，都是因為E.L.F，我會繼續堅持下去的，超愛你們。」因為20週年歸隊的希澈也說，「今天是禮拜五還有那麼多觀眾來，我再次感覺到自己作為SJ是多麽幸福。」銀赫則說上次來台演出，無心說出想上大巨蛋，「傳說中的SJ人氣 終於用我們雙眼見證了，我們真心感受到E.L.F是多麽愛著SJ，我們會繼續努力回報大家的愛的。」利特則笑說SJ感覺就像是台灣的榮譽市民，神童則附和：「我們一起來台灣住好了。」惹得全場粉絲尖叫聲不斷。

SUPER JUNIOR感謝全場E.L.F的支持，直呼作為SJ很幸福。（圖／讀者提供）

