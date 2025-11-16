直擊／SJ開唱首日！神童認「失敗了」：一起來台灣住 東海激動下跪

記者林汝珊／台北報導

SUPER JUNIOR 大巨蛋開唱。（圖／讀者提供）

「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道滿20週年，今（14日）開始，一連三天登上臺北大巨蛋，帶來全新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》，與台灣老婆相約見面，3天共吸引9萬人到場。

一口氣演唱〈Mr. Simple〉、〈미인아〉、〈Sorry, Sorry〉、〈Don't Don〉等歌曲時，不只東海深V西裝大露結實胸肌，希澈更是直接將利特白襯衫給脫掉，上身裸露，及經典dance break橋段，掀起全場高潮。

希澈脫利特衣服，超級養眼。（圖／讀者提供）

接近尾聲，SUPER JUNIOR在歌迷喊著安可的呼喊聲再次登上舞台，唱著〈Marry U〉、〈Full Of Happiness〉。神童表示「不好意思我今天失敗了」，坦言因為沒調節好自己的體力，在唱〈Sorry, Sorry〉時沒力氣了，明天要再雪恥。

SUPER JUNIOR感性告白，逼哭台灣E.L.F.。（圖／讀者提供）

東海則說，比起其他的，更想留下大家的歡呼聲，還親自錄下全場的歡呼聲，並下跪說「我會做得更好的。」始源告白「光是能在這裡看到這樣的光景，覺得很光榮，大家（回去）要注意安全，夢裡見，我們永遠愛你，我們永遠在一起。」

圭賢用中文說：「今天我真的很開心，一起唱，一起喊，陪我們。你們超棒的，我能做這麼久，是因為你們，我會堅持下去，我超愛你們。」利特透露近來已半個月時間待在台灣，「我聽說台灣人喜歡有人情味，那就是我，就是SUPER JUNIOR，我非常希望把真心傳給各位」，神童更直言「大家一起來台灣住好了。」感性致謝粉絲為第一天演出劃下句點。

