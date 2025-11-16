直擊／SJ驚喜中文演唱〈至少還有你〉 請全場起立把大巨蛋「變夜店」

Super Junior與粉絲狂歡，把大巨蛋變夜店。讀者提供

走過了20個年頭，SUPER JUNIOR（슈퍼주니어）帶著全新巡演「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10>」走向全球。他們14、15、16日起連續3天與台灣老婆相約見面，站上夢想殿堂臺北大巨蛋，單場吸引近3萬粉絲、3天共9萬，本場演出創下驚人紀錄，他們既是韓國首組登上臺北大巨蛋的男團，也是截至目前海外歌手入場人數最高的團體，今（16日）是臺北大巨蛋最後一場演出。

SUPER JUNIOR全員一身白色帶鑽服裝登場，簡直就是E.L.F.的白馬王子，他們一連帶來大家耳熟能詳的經典歌曲，包含〈Twins (Knock Out)〉、〈U〉、〈Black suit〉、〈MAMACITA(아야야)〉。接著，他們全員換上黑色服裝，帶來不一樣的沉穩魅力。經典的〈SUPERMAN〉、〈Super Girl〉自然也是不能缺席的歌曲。粉絲們整齊劃一的應援聲，簡直要把臺北大巨蛋掀開了。

Super Junior展現可愛的一面。讀者提供

Talking環節，厲旭親切問大家：「腳會痛嗎？」大家好奇為什麼會痛？他說：「因為大家一直在我心裡跳啊！」還用中文說「我愛你」，全場粉絲陷入瘋狂。圭賢一開口就是台語：「打給厚！」接著他說出經典台詞：「你們現在收看的是圭賢。」然後想秀中文卻卡詞：「我們一起努力到⋯⋯」經過翻譯提醒後，補上「最後」兩個字。接者問全場粉絲：「行不行？對不對？能不能？」全場熱烈回應。

輪到希澈自我介紹，全場一起大喊：撒朗嘿呦金希澈。接著是銀赫的自我介紹，還沒開始介紹他就先找愛人，以中文說道：「老婆，老婆在哪？老婆在哪？老婆在哪？我是老公銀赫。」最後說：「大家加油！」還擺出可愛的手勢。利特今天也拉長音！以中文大吼：「大家～大家～大家～台北大巨蛋！」從場館左側拉長音直到右側，全場粉絲配合尖叫，超級嗨。

希澈的羽毛一直「攻擊」到團員。讀者提供

在乘坐花車演唱〈I Know〉、〈Our Love〉、〈No Other〉、〈From U〉之後，利特表示，「今天是最後一天，不知道還能不能回來臺北大巨蛋」，圭賢突然發現：「你在說話的時後，他們好像在準備應援。」成員問道：「大家準被好了嗎？」圭賢還用中文說：「他們準備好了！」全場粉絲舉起手幅，成員們相當驚喜，接著跟大家說，「換我們準備禮物了」，接著便用標準中文演唱〈至少還有你〉，也邀全場粉絲一同合唱，氣氛相當感人、溫馨。

演唱〈Miracle〉時，全員換上動物服裝，一群三、四十歲的男人可愛程度還是無人能敵。有趣的是，希澈的孔雀羽毛一直掃到團員，十分搞笑。演唱〈D.N.A.〉、〈Rockstar〉、〈A-CHA〉時，他們請全場粉絲起立一起狂歡，大巨蛋彷彿瞬間成了全台最大間夜店。



