直擊／SJ 始源悄悄抵台！大雨現身金寶山緬懷 大S擁好人緣台韓大咖到齊

始源現身。鄒保祥攝

藝人大S（徐熙媛）病逝滿一年，今（2日）下午於金寶山墓園舉行紀念雕像揭幕儀式。現場星光哀戚，除了親友外，最令人驚訝的是Super Junior成員始源也在致詞期間悄悄抵達。始源一身帥氣西裝、神情肅穆，儘管現場傾盆大雨，他仍展現紳士風度向媒體微點頭致意。

始源點頭致意。鄒保祥攝

大S生前擁有一流好人緣，包括前男友周渝民，以及言承旭、王偉忠、邱瓈寬、陶晶瑩、羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來、柳翰雅等人皆身著黑衣冒雨致哀。

主持儀式的小S雖然數度淚崩，仍不忘以幽默語氣調侃泣不成聲的「七仙女」好友。揭幕儀式由小S、S媽與具俊曄共同完成，當白色雕像示人瞬間，S媽情緒潰堤，緊緊抱住具俊曄，這座由具俊曄親自參與設計的雕像，精準捕捉了大S頭戴蝴蝶結、裙擺隨風揚起的安詳神情。

大S紀念雕像揭幕。鄒保祥攝



