（直擊）Stray Kids備戰金唱片！8人首抵達桃園機場 Lee Know腳傷康復

Stray Kids抵達桃園機場，肉眼可見相當疲倦。(記者劉信德攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕第40屆韓國金唱片頒獎典禮(The 40th Golden Disc Awards)將在明天(10日)於臺北大巨蛋舉行，Stray Kids上午11時許抵達桃園機場，是今天第一組來台的韓星，吸引不少粉絲目睹。先前兩度來台都是到高雄，這是他們第一次公開在台北演出，想必北台灣的熱情也不會讓他們失望。

Stray Kids黃鉉辰(左起)、韓知城、方燦都是潮男。(記者劉信德攝)

Stray Kids黃鉉辰、韓知城。(記者劉信德攝)

Stray Kids由隊長方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟及I.N組成，他們今天搭乘KE2021班機，天還未亮就現身仁川機場，面對韓國媒體問候新年快樂，成員們也露出笑臉回應。只是或許實在是太累，成員們抵達桃園機場時幾乎未發一語，快步透過VIP通關坐上車離開現場。而上次來台還帶著腳傷、坐輪椅現身的Lee Know今天現身時也能正常行走，看起來恢復得相當不錯。

Stray Kids徐彰彬、Felix。(記者劉信德攝)

Stray Kids的Lee Know(貓咪衣男)上次來台還坐輪椅，這次已經能正常行走，後方是I.N。(記者劉信德攝)

Stray Kids的昇玟、徐彰彬、Felix。(記者劉信德攝)

Stray Kids上次來台是去年12月的高雄AAA頒獎典禮，在這之前是前年11，在高雄世運主場館舉行專場演唱會，當時還因為颱風攪局宣布延期，但完全沒有澆熄粉絲以及Stray Kids的興致，留下了美好的回憶。以超過698萬張銷量成為韓國Circle Chart 2025年銷量冠軍的Stray Kids，明天將登上金唱片頒獎典禮，令人相當期待。

