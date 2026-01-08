直擊／Summer淚別慈父！憶從小被「富養長大」蕭敬騰獻聲送別

Summer悲痛告別父親林光寧。（圖／東森娛樂）





蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日在台北市懷愛館舉辦追思紀念會，稍早Summer上台致詞談及父親離世27天的生活，淚訴對父親的滿滿思念，「我不想讓他覺得連我都承受不住，他會放心不下。」

Summer憶起父女倆過往的種種回憶，她提及父親22歲便生下她，即便家境並不富裕，父親仍一路將她富養長大，兩人更經常一同喝酒、跳舞，相處就像朋友般自在輕鬆，某次她在赴美求學期間因會話能力遭到教授批評，心情十分受挫向父親哭訴，沒想到父親竟幽默安慰他，「沒關係，妳以後又沒有要英文演講。妳去問教授帳號，我打錢給他」。

Summer淚憶父女過往相處時光。（圖／東森娛樂）

Summer透露，原以為天大的事情都微不足道，直到爸爸去年9月2日住進加護病房後，心中僅剩下「爸爸不要受折磨」一個念頭，即便知道父親無法起身、進食，但一家人每天仍充滿笑聲與希望，「不知道哪來那麼大的樂觀，我們每天都覺得爸爸會回家。」

如今迎來爸爸告別追思會，Summer坦言，起出因為心情十分悲痛，只想要低調完成告別式，但想到父親7、8年中風後，即使行動不便、口齒不清，仍天天喊著要做節目，且父親過往受訪時也曾表示，對於能聽到觀眾及笑聲讓他感到非常快樂，她哽咽表示：「爸爸在地球的任務已經完成了。」更在追思會尾聲邀請蕭敬騰獻唱父親生前最愛的一首歌〈Green Green Grass of Home〉，以溫柔歌聲陪伴林光寧度過最後一程。



