直擊／Super Junior藝聲來台！登大巨蛋認了「很不安」：情緒很複雜

記者林汝珊／台北報導

Super Junior藝聲出席記者會。（圖／記者林汝珊攝影）

韓國天團Super Junior成員藝聲，今（10日）來台，出席網紅理科太太創立的保健品牌 「好好生醫」 記者會。分享維持體力與外型的秘訣，坦言隨著年紀增長，對健康和自我管理的重視程度也大大提升，「以前不太懂得照顧身體，現在會更有意識地把生活過好。」

藝聲透露自己平常嚴格控管飲食，晚上幾乎不吃，讓現場主持人及記者都直呼太難了，如何才能成功？他笑說：「不要跟人見面，回到家就不外出了，專注做自己的事。」透露自己非常努力在做外型管理：「因為我容易浮腫，吃了什麼就都會反映出來。」

廣告 廣告

藝聲表示每天起床第一件事就是補充維他命，「今年1月比起吃飯，我吃維他命的次數更多。」而Super Junior剛結束高雄演唱會，坦言粉絲準備了很多應援食物，不過因為在身材管理中，所以沒能吃到，「大家的心意比我吃到任何東西都還要飽。」

Super Junior去年迎來20週年，在台灣一連舉辦6場演出，還首度登上大巨蛋舞台，藝聲感性分享：「原本其實很不安，但最後全數完售，看到那麼多人，心裡充滿感謝，同時也覺得很抱歉，情緒非常複雜。」

更多三立新聞網報導

慘！陳柏霖涉閃兵遭切割「感情事業雙重挫」主持遭換角⋯現況曝

爆紅後出事！金宣虎捲逃稅風波「暴瘦一大圈」被拍 最新近況曝光

S媽火大反擊了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」不忍：他是我兒子

專訪／網紅轉戰演員！女星嘆「多說多錯」揭假面閨蜜：只在乎流量

