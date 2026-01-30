直擊／&TEAM缺2抵台 現場狂喊「奕翔」嘴角壓不住

日本人氣男團&TEAM為《超級巨星紅白藝能大賞》來台。（圖／記者楊雅芸攝）





台灣除夕年度大型音樂特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》今年邀請來了日本人氣男團King & Prince以及&TEAM，今（30日）在12:30左右King & Prince已經先行抵台，而&TEAM則搭乘下班航班，約在13:00左右同樣抵達台灣松山機場，雖然沒有發出接機資訊，但依舊吸引逾200粉在現場等候。

日本人氣男團&TEAM台灣成員NICHOLAS（王奕翔/中間）現身後笑容不斷。（圖／記者楊雅芸攝）

&TEAM由9位成員組成，在全球擁有高人氣外，裡面台灣孩子NICHOLAS（王奕翔）和團體不斷創下新紀錄，也是讓大眾不斷關注這名「台灣之光」，首度登上台灣《紅白》，更是讓粉絲開心歡迎NICHOLAS回家過年。

日本人氣男團&TEAM成員左至右JO（朝倉穣）、FUMA（村田風雅）HARUA（重田美琉愛）、NICHOLAS（王奕翔）、TAKI（高山浬希）、MAKI、YUMA（中耒田悠真）。（圖／記者楊雅芸攝）

這次&TEAM除了K（古賀祐大）和EJ（邊義州）因行程缺席演出，7位成員在13:25左右出關，瞬間掀起全場尖叫聲音，現場更是不斷喊出「奕翔」、「奕翔這邊」，親切的稱呼也讓他本人從現身就笑容不斷。

