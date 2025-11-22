直擊／TWICE來台缺1「彩瑛粉絲認難過」 喊話子瑜：辛苦了
韓國女團TWICE今（22日）在高雄世運舉辦連2天的巡演《THIS IS FOR》，台灣成員子瑜出道10年首度在台的演唱會，讓全台ONCE（粉絲名）總動員，從世運捷運站就可以看見子瑜的看板，詢問現場ONCE，提及聽見子瑜說：「我回家了」，就表達自己會哭。
韓國女團TWICE來台，從世運捷運站就可以看見子瑜的看板。（圖／記者楊雅芸攝）
訪問到來自台北的天心和CC時候，兩人都穿著這次〈THIS IS FOR〉的紅色造型十分吸睛，天心是從〈TT〉開始關注，而CC則是在2020年開始喜歡，為了這次演唱會應景特別打扮，而CC最喜歡彩瑛，不過此次彩瑛因身體緣故暫停活動，她也表示：「雖然有難過一下，但還是希望她能健康。」
韓國女團TWICE在世運開唱，門口的打卡板。（圖／記者楊雅芸攝）
另外，CC有2天的門票，被詢問到明天會不會再打扮時候，則表示會穿周邊T恤，也透露當時去買周邊時候，在10:30時候就已經宣布贈送的贈品沒有了，她們則是在12點多買到。
延伸閱讀：直擊／ONCE超強！TWICE世運周邊4小時全空 熱賣商品曝光
對於子瑜相隔10年回來，兩人都想要和子瑜說聲：「辛苦了」，表示之前即便回來，也不能以TWICE的身分，壓力一定很大，如今會來開唱，直言：「有一種熬過來的感覺。」
韓國女團TWICE粉絲Andy和雅安身著〈I Can't Stop Me〉的MV造型。（圖／記者楊雅芸攝）
另外，在現場許多舞團都輪番上陣，高雄舞團「winking」的Andy和雅安也受訪，Andy說自己最喜歡多賢的搞怪可愛，而雅安則喜歡子瑜，更表示：「很開心，（子瑜）回來的時候眼睛有光。」問及如果子瑜在台上喊話：「我回來了」時候，兩人都一致表示：「真的會哭！」
為了這次演唱會搶票，他們還去了月老廟拜拜，明年的大巨蛋也會再戰，並喊話TWICE：「要繼續來台灣，要繼續走花路！」兩人都是買到了明天的票，被詢問到今天都來到現場，會不會留下來聽音漏時候，則都表示不會，主要想要留一下驚喜和情緒，雖然在現場已經聽到彩排的聲音，但還是希望明天可以進去好好享受演唱會，
