直擊／TWICE台灣首唱子瑜媽妙喻「嫁女兒」 5.5萬人見「岳母」扯嗓尖叫

首次回台灣開唱的子瑜，透露被媽媽搞得很緊張。讀者提供

韓國人氣女團TWICE今（23日）晚在高雄世運主場館舉行第2場演出，再度吸引5.5萬名ONCE（粉絲名）買票進場！子瑜今天和歌迷說心裡話，透露媽媽也很期待這次TWICE的台灣首演，還對她說「像嫁女兒一樣」，搞得子瑜更緊張，立刻被成員虧「難怪子瑜昨天出錯很多耶！」笑翻全場。

子瑜回到台灣，不只自己感慨萬千，成員跟家人都難掩激動。讀者提供

子瑜今在演唱會尾聲，當唱完夯曲〈Dance The Night Away〉時，透露在第一天演出的前一晚有和媽媽碰面，媽媽透露自己超緊張，妙喻「像嫁女兒一樣」，讓志效聽完立刻用韓文問說「出嫁嗎？」笑問「嫁給誰」，讓台下歌迷直接對號入座高喊「ONCE」，立刻讓5.5萬人當場瘋掉！

子瑜跟成員們在四面台滿場跑寵粉。讀者提供

子瑜形容媽媽的緊張與悸動，搞得她格外緊張，讓越說越激動的子瑜，立刻被成員提醒不要哭，Sana與多賢還從舞台另一側奔過來找子瑜。而在安可前的粉絲舞蹈挑戰時間，子瑜的媽媽也被捕捉到嗨跳〈KNOCK KNOCK〉！讓歌迷看見「岳母」頓時爆發尖叫聲！

子瑜的媽媽黃燕玲被捕捉到跳舞畫面。讀者提供



