直擊／TWICE子瑜甜撂台語 一句「終於帶成員一起來」感動5萬人
韓國人氣女團TWICE出道10年的首場台灣專場演唱會，今（22日）晚6點半在高雄世運主場館舉行，由於是台灣成員子瑜出道後首次回家鄉演出，即便少了請病假的彩瑛，仍讓台灣ONCE（粉絲名）期待不已。今明2晚將吸引10萬人次朝聖，沒買到票的歌迷則在場館外席地而坐，在漏音區也超嗨！當5萬歌迷聽到子瑜用台語高喊：「打給厚！哇系子瑜！」頓時讓5萬人的尖叫聲嗨爆世運，歌迷跟著一起感動又開心。
今晚的演出約在6點33分開始，8位成員接連演唱〈THIS IS FOR〉、〈Strategy〉等新歌，唱完〈I CAN'T STOP ME〉時，TWICE齊聲喊「大家好！我們是TWICE！」並呼喊「高雄～」立刻讓場內場外的ONCE都放聲尖叫，尤其等到台灣成員子瑜說：「我終於帶我的成員們一起來高雄了！」更是讓5萬人為之瘋狂。
子瑜接著表示，「很開心終於期待已久的這一天到來，帶我的成員們一起到高雄，和你們一起見面，相信你們都等待了很久，我也期待這一天非常久，我們今天一起好好享受這一晚好嗎？」讓台下歌迷熱情回應。
子瑜身爲忙內團寵，7位姐姐們也很開心終於回到子瑜的家鄉開唱，日本成員Sana上台前還特別向子瑜學了台語，只是她也自曝超怕自己忘記怎麼說，「幸好我順利講出來了！」俏皮表情融化現場歌迷。
而多賢則用中文甜喊「好想你們」、「我愛你們」，還感性地說：「終於在我們引以為傲的子瑜家鄉開演唱會。」讓粉絲們聽了超感動；用中文打完招呼的定延也說：「今天看到很多高雄的ONCE在等待著我們，熱烈地幫我們應援，很懊惱怎麼沒早一點來呢。」要大家一起享受今晚。
因為今天回到子瑜的主場台灣，志效也請子瑜帶台下歌迷一起喊口號。粉絲一度被TWICE嫌音量不夠大，讓子瑜喊道：「我覺得你們可以做得更好。」讓全場更加賣力放聲應援，完全沉浸在TWICE首場台灣專場的熱烈氣氛中。
