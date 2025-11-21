直擊／TWICE抵台了！「現身30秒」千名粉絲轟動小港機場

南韓女團TWICE成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢稍早抵台。（圖／記者楊雅芸攝）





南韓女團TWICE為了11月22、23日在高雄世運舉辦《THIS IS FOR》世巡，今（21日）下午除了子瑜和彩瑛，7位成員先行抵達小港機場，現場約有千名ONCE（粉絲名），看見偶像後全都激動不已。

現場千名ONCE在小港接機。（圖／記者楊雅芸攝）

今日娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢從仁川機場出發，抵達小港機場一出關也引發ONCE尖叫聲，7人現身約莫30秒，雖然沒有和粉絲互動，不過也是持續保持微笑。

子瑜由於昨日去到日本參加品牌活動，因此並非和大隊一起從韓國出發，而彩瑛則因為身體原因，公司聲明專心休養，暫停活動到年底。



