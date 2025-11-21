直擊／TWICE抵達高雄！7成員現身機場掀暴動 親民揮手空氣都是香的

記者林汝珊／高雄報導

TWICE抵達台灣，大批粉絲機接。（圖／翻攝自三立新聞台）

南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早除子瑜與無法來台的彩瑛外，其餘7成員抵達高雄小港機場，親切與粉絲揮手招呼，尖叫聲不斷。

娜璉揮揮手，志效緊跟在後。（圖／翻攝自三立新聞台）

TWICE 7位成員於下午2點15分抵達小港國際機場，稍早步出入境大廳並上車，依序現身，現場大批粉絲全都瘋狂。女神們雖包緊緊，僅露出一點點臉，但依舊親切招呼著，相當親民。

至於台灣成員子瑜因在日本有工作，預計今日稍晚搭乘華航班機由成田飛往高雄，因此未與成員同行，班機預計於下午3點半左右抵達小港。

