直擊／TWICE開唱誠意破表 高雄場獨家35秒煙火秀、加碼翻唱〈日不落〉

【緯來新聞網】韓國人氣女團「TWICE」一連週末兩天，登上高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是台灣成員子瑜出道10年，首度回到家鄉開唱，今（22日）現場吸引5萬名ONCE（粉絲名）熱情參與。這次除了是子瑜首次回家鄉開唱，TWICE也誠意滿滿為粉絲們準備許多驚喜，翻唱蔡依林中文歌《日不落》，全場跟著大合唱嗨翻，成員更高喊：「喜歡嗎？」引來台下粉絲熱烈歡呼。

TWICE 來台開唱誠意滿滿。（圖／讀者提供）

不僅如此，TWICE在唱到〈ONE SPARK〉時，台下更有35秒華麗煙火秀，搭配舞台上原本的舞台燈光效果，讓全場粉絲一陣驚呼，TWICE成員們也說：

「第一次看到好美，之前都只有電子煙火。」這也是TWICE 「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會以來，第一場有煙火的場次，且獻上兩套全新未曝光過的巡演造型，TWICE為子瑜家鄉帶來的驚喜，也讓台下5萬名粉絲直呼：「超有誠意」、「演唱會真的好好看」。

TWICE 來台開唱，子瑜向粉絲跟成員們示愛。（圖／讀者提供）

TWICE MINA跟MOMO合體比出可愛愛心。（圖／讀者提供）

TWICE 唱到〈ONE SPARK〉時，更有35秒華麗煙火秀。（圖／讀者提供）

