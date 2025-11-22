直擊／TWICE開唱誠意破表 高雄場獨家35秒煙火秀、加碼翻唱〈日不落〉
【緯來新聞網】韓國人氣女團「TWICE」一連週末兩天，登上高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是台灣成員子瑜出道10年，首度回到家鄉開唱，今（22日）現場吸引5萬名ONCE（粉絲名）熱情參與。這次除了是子瑜首次回家鄉開唱，TWICE也誠意滿滿為粉絲們準備許多驚喜，翻唱蔡依林中文歌《日不落》，全場跟著大合唱嗨翻，成員更高喊：「喜歡嗎？」引來台下粉絲熱烈歡呼。
TWICE 來台開唱誠意滿滿。（圖／讀者提供）
不僅如此，TWICE在唱到〈ONE SPARK〉時，台下更有35秒華麗煙火秀，搭配舞台上原本的舞台燈光效果，讓全場粉絲一陣驚呼，TWICE成員們也說：
「第一次看到好美，之前都只有電子煙火。」這也是TWICE 「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會以來，第一場有煙火的場次，且獻上兩套全新未曝光過的巡演造型，TWICE為子瑜家鄉帶來的驚喜，也讓台下5萬名粉絲直呼：「超有誠意」、「演唱會真的好好看」。
TWICE 來台開唱，子瑜向粉絲跟成員們示愛。（圖／讀者提供）
TWICE MINA跟MOMO合體比出可愛愛心。（圖／讀者提供）
TWICE 唱到〈ONE SPARK〉時，更有35秒華麗煙火秀。（圖／讀者提供）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
「TWICE」飆〈日不落〉掀高潮 子瑜嗨喊：終於來高雄了
韓國女團「TWICE」昨（11╱22）起一連2天在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，一連帶來 30 多首歌、超過2小時的演出，更驚喜為高雄準備中文歌〈日不落〉，2場共吸引11萬名「ONCE」（粉絲名稱）朝聖。太報 ・ 11 小時前
直擊／等10年TWICE來！供著「毛拖」出門 ONCE搶呼要：冠婦姓
直擊／等10年TWICE來！供著「毛拖」出門 ONCE搶呼要：冠婦姓EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
直擊／TWICE來台缺1「彩瑛粉絲認難過」 喊話子瑜：辛苦了
直擊／TWICE來台缺1「彩瑛粉絲認難過」 喊話子瑜：辛苦了EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
TWICE高雄THIS IS FOR演唱會 (圖)
韓國女團TWICE於22日晚間在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦THIS IS FOR演唱會，吸引粉絲朝聖。中央社 ・ 13 小時前
TWICE高雄開唱 子瑜高喊我回來了
韓國女團TWICE本周末連續2天帶著全新世巡「THIS IS FOR」在高雄世運主場館開唱，22日是演出第一天，出道10年首度在台開唱，子瑜一開口就高喊：「我回來了，哇係（我是）子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」讓台下粉絲感動不已，啜泣聲此起彼落，場面相當溫馨。中時新聞網 ・ 8 小時前
「TWICE」成員抵高雄！ 彩瑛因病缺席 粉絲送上祝福
南韓高人氣女團「TWICE」成軍十年，首度來台開唱，11月22、23日將要登上高雄世運主場館舞台，不少粉絲滿心期待，原本大家以為會全員報到，不過，成員彩瑛因病臨時缺席，無法參與台灣的首場演出，粉絲難免...華視 ・ 1 天前
19歲男歌迷低潮被TWICE治癒 高雄舞團手作一週重現MV扮相
家住新北、今年19歲的「肌肉企鵝」分享自己一年半前正值高三，因田徑訓練遇上低潮，偶然點開TWICE上網路節目《Killing Voice》，不僅身心獲得療癒，更因此成為TWICE的粉絲；他也推坑給雙胞胎兄弟「老鷹陳先生」，陳先生因此入坑多賢，兩人都是首次接觸K-pop團體，今年7月成員...CTWANT ・ 18 小時前
TWICE親友團來了！子瑜媽媽等10年作東 MINA志效娜璉父母抵台
韓國女子天團TWICE今天（22日）起一連兩天將在高雄世運主場館開唱，成員昨天陸陸續續抵台之外，網友也目擊志效、娜璉及MINA的父母也都現身高雄，等了10年的高雄場看起來頗受重視。除了因病缺席的彩瑛之外，其他8名成員全都已經抵達高雄，粉絲消息透露，在小港機場接到日本成員MINA的父母，在高雄商場偶遇自由時報 ・ 23 小時前
鼓動鹽鄉健康共響活動南區白雪社區登場 吸引日本熟齡創作者若宮正子來訪
成功大學人文創新及社會落實計畫及USR城鄉相伴計畫團隊於具有「台灣第一鹽」歷史記憶的臺南市南區白雪社區舉辦「鼓動鹽鄉、健康共響」活動，內容包含抗力球打擊運動、高齡健康推廣及認識鹽飲食教育；被國際媒體譽為「世界最高齡程式設計師」的日本熟齡創作者－若宮正子女士於成大體育健康與休閒研究所林麗娟教授團隊、新加坡社科大學陳正見博士及前臺南市政府觀光旅遊局長郭貞慧協助下到訪白雪社區，展開文化與健康促進的深度交流。91歲的若宮女士長年投入日本高齡者數位賦能，亦為熟齡線上社群「MellowClub」創辦人；此次來台源自她在新加坡觀賞台灣抗力球戰鼓表演時深受感動，對「台灣社區如何讓長者透過身體律動與文化活動彼此連結」產生濃厚興趣，透過新加坡社會科學大學（SUSS），得知成大USR團隊多年長 ...台灣新生報 ・ 1 天前
冬天「紅斑性狼瘡」易惡化！冬令進補恐刺激體內熱象惡化
紅斑性狼瘡常見於年輕女性，尤其冬天更容易出現手腳冰冷、臉頰泛紅的情形，若一再誤認為只是天氣冷或氣血循環不佳，可能忽略背後病程變化。中天新聞網 ・ 1 天前
檢出自星國進口化粧品原料含蘇丹紅 食藥署公布14家業者產品有疑慮
去（2024）年國內爆出廠商進口食品香料，檢出工業用染料「蘇丹色素三號」的風波，今（2025）年則又爆出新加坡化粧品原料含蘇丹紅，其問題原料製成的化妝品疑似流進台灣並販售的情況。衛福部食品藥物管理署今（21）日宣布，包含自中國進口的「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」、台廠綠藤生物科技出品「專心護唇油-莓紅版」皆驗出含蘇丹紅。食藥署也公布14家廠商疑似用到有問題的新加坡進口化粧品原料，並要求國內使用業者暫停販賣並下架。食藥署表示，該署持續監控國際風險訊息，於2025年10月底截獲中國製化粧品使用到新加坡Campo Research（Campo Cosmetics） Pte. Ltd.公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件，旋即於11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，並加強自主管理。食藥署同步針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗，於11月17日確認「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431）（產地：中國）檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3 ppm，食藥署已立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐妮有限公司移請所轄台灣好新聞 ・ 1 天前
等了10年終於來了！TWICE演唱會即將登場 子瑜媽曝心聲：一路走來實在太不容易
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導韓國人氣女團TWICE即將在今、明（22、23日）兩天於在高雄世運主場館舉辦演唱會，由於這是台灣成員周子瑜出道10年來首度返鄉...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
蔡依林大巨蛋門票開搶 先出作業：練好骨盆肌
「Jolin」蔡依林將首次登上大巨蛋開唱，今（22日）先開放部分特定身分粉絲搶票，她人在美國排練，不忘先出「作業」請歌迷接招。Jolin將於12月30日、12月31日及2026年1月1日連續3天登上大巨蛋舉辦「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025自由時報 ・ 23 小時前
等了10年！子瑜首回台開唱「美拉德風」現身高雄
等了10年！子瑜首回台開唱「美拉德風」現身高雄EBC東森娛樂 ・ 1 天前
台中NPC再進化！玉澤演歡迎TWICE來台「1句話」網笑翻
台中NPC再進化！玉澤演歡迎TWICE來台「1句話」網笑翻EBC東森娛樂 ・ 1 天前
玉澤演台中遭偷拍 Threads繁中發文「千萬別偷拍我」
南韓人氣男星玉澤演先前透露將在台灣居住一段時間，引發關注，而不少民眾近日在台中發現玉澤演身影，並拍下來PO到網上分享。對此，玉澤演於Threads平台中發出首個串文，用繁中呼籲民眾「千萬別偷拍我」。讓...華視 ・ 1 天前
周子瑜睽違10年回家開唱！黃安突自白「不說他人是非」：閉嘴就行了
南韓女團Twice今（22）日起一連兩天於高雄世運主場館開唱，這也是身為台南女兒的周子瑜回到故鄉台灣演出，睽違10年「夢想成真」讓粉絲們紛紛替子瑜感到感動又驕傲。而普遍認為是事件始作俑者的藝人黃安今（22）日也在微博發文感嘆這幾年的變化，表示自己已經「不說他人是非」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
TWICE今晚開唱! 粉絲周邊買滿喜迎子瑜"榮耀返鄉"
南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導南韓女子天團TWICE，22日晚間就要在高雄世運主場館開唱，周邊商品一早開賣，有粉絲前一天下午就來搶排，就是要買到限量的周邊商品，還有粉絲，把台灣成員周子瑜的周邊商品娃娃，全背在身上應援，喜迎台灣女兒周子瑜返鄉開唱。民視 ・ 22 小時前
TWICE開唱高雄成演唱會首都！陳其邁帶頭衝 蔣萬安還在被動？
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿TWICE昨天起連兩天在高雄開唱，整座城市又一次熱鬧起來。從高雄燈光、城市裝置，到韓團粉絲的大量抵達，高雄再次展現「演唱會首...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
玉澤演台中Long stay首發脆文！ 嚴正警告：別偷拍我
人氣韓星玉澤演正在台中Long stay拍戲，今（21日）除了儼然「在地人」，在IG發限動歡迎師妹團TWICE「來台灣」，還試著發了第一則脆文，只是內容竟是呼籲粉絲「別偷拍」！鏡報 ・ 1 天前