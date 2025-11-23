直擊／TWICE驚喜宣布明年3月大巨蛋加開1場！ 子瑜：台北見

子瑜安可時再次念出親筆信，還帶著成員加碼演唱招牌曲〈TT〉。讀者提供

韓國人氣女團TWICE今（23日）晚在高雄世運主場館舉行第2場演出，由於是高雄最後一晚，TWICE在唱完最後一首安可歌〈Magical〉後，還二安加碼唱了〈TT〉，散場時更還放了子瑜的solo曲〈Run away〉。此外，更當場宣布明年3月21日的大巨蛋巡演，將加開1場，3月22日再唱1天。

今晚當最後安可曲結束後，全場燈光突然暗下，巨型LED屏幕無預警霸氣播出「THIS IS FOR TAIPEI」緊接著重磅揭曉「TAIPEI 03.21 - 22」一次宣布明年 3 月 21、22 日TWICE 將以巡演《＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI》降臨台北大巨蛋！

廣告 廣告

同一時間，Live Nation Taiwan Instagram 更直播同步放送，瞬間癱瘓社群瘋傳秒被洗版，粉絲現場尖叫聲震天，萬人情緒瞬間衝上最高點，K-POP史無前例的官宣方式，直接讓「TWICE 瘋潮」再度衝破天花板，一路延燒至2026！

子瑜回到台灣開唱，因為讓粉絲苦等10年，為了台灣歌迷加碼安可。讀者提供

TWICE宣布明年3月大巨蛋演唱會將唱2場。讀者提供

由於這次是TWICE出道10年首度來台開唱，台灣成員子瑜特別準備了一封信，獻給台灣歌迷，感性地分享在韓打拚10多年的心路歷程。TWICE還為了台灣歌迷準備兩套新衣，演唱會尾聲還特別準備了蔡依林的夯曲〈日不落〉，讓台灣歌迷能跟著一起大聲唱和。〈ONE SPARK〉更是送上35秒的煙火秀，讓歌迷大飽眼福。

今天更是為了歌迷二度安可演唱〈TT〉，娜璉笑說：「我們剛剛都快走回休息室了。」透露是被ONCE的熱烈呼喊叫回舞台，子瑜更是難掩激動，演唱會尾聲看得出刻意壓下想哭的情緒，成員們更上前抱抱她，滿滿團魂超有愛！



回到原文

更多鏡報報導

直擊／TWICE台灣首唱子瑜媽妙喻「嫁女兒」 5.5萬人見「岳母」扯嗓尖叫

直擊／TWICE高雄世運第2晚！ 子瑜甜撂台語「哇揪想你」萌暈5.5萬人

彩瑛缺席高雄世運演唱會！心與TWICE同在 隔海送愛子瑜暖爆