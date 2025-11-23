直擊／TWICE高雄世運第2晚！ 子瑜甜撂台語「哇揪想你」萌暈5.5萬人
韓國人氣女團TWICE今（23日）晚在高雄世運主場館舉行第2場演出，2場共吸引11萬人次朝聖！出道10年終於迎來台灣首唱的她們，也為台灣ONCE（粉絲名）備足驚喜。第二天的子瑜除了再度當起成員的國台語小老師，也說了台語「哇揪想你，你甘有想我？」讓全場5.5萬人放聲尖叫！
這次的「THIS IS FOR」是TWICE第六度巡演，特別斥資打造360度全方位舞台，搭配舞台燈光及煙火帶來前所未有的震撼體驗，今晚的演出約在6點35分正式開始，從新歌〈THIS IS FOR〉一路唱到〈Strategy〉等新歌，演唱到〈SET ME FREE〉時成員走向延伸舞台，近距離地表演給看台區的粉絲看。
而在在第二晚的打招呼時間，志效原本想用中文說「我的名字叫什麼」，卻講成「我的名字怎麼樣」，立刻問起小老師子瑜，當場現學先賣；娜璉則誠意十足講了一長串中文，「知道大家都等了我們很久很久，會不辜負大家地認真等待，我們會認真演出。」更說：「今天是最後一天，大家要玩得更更更更開心！」獲得滿場掌聲！
而今晚子瑜原本要教大家喊口號，聽到台下5.5萬粉絲自主喊出來，滿意地說：「看來不用我教了！」而子瑜講話講到一半瀏海亂了，定延還貼心幫子瑜撥頭髮，感情非常好！而今晚TWICE預計帶來30多首歌曲超過2小時的精彩演出，不辜負台灣ONCE長達10年的等待！
