直擊／TWICE高雄開唱超有誠意！獨家35秒煙火秀「第一次見」狂換裝寵粉
記者林汝珊／高雄報導
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）、明（23日）兩天在高雄國家體育場登場。在演唱到〈One spark〉時，更帶來獨家35秒煙火秀，還帶來2套全新服裝，誠意滿滿。
TWICE演唱到〈ONE SPARK〉時，台下突然升起長達 35 秒的華麗煙火秀，與舞台燈光完美結合，震撼全場，讓粉絲驚呼連連。成員們也開心表示：「第一次看到，好美！之前都只有電子煙火。」高雄場因此成為 TWICE「THIS IS FOR」世界巡演中首場施放真煙火的場次，此外，更驚喜曝光兩套從未亮相過的全新巡演造型，相當有誠意。
此外，TWICE今也為高雄場帶來中文歌，蔡依林的《日不落》，全場大合唱嗨翻，成員更高喊：「喜歡嗎？」引來5萬名粉絲歡呼。
直擊／5萬人全哭了！子瑜手寫信「曾經很懷疑自己」：有想過放棄
直擊／只有高雄有！TWICE獻唱蔡依林《日不落》唯一煙火秀5萬人嗨爆
陶晶瑩為TWICE拚了！大巨蛋「秒飛奔南下應援」送早餐力挺子瑜
直擊／千名粉絲TWICE場外聽音漏！子瑜絕美現身：後悔沒早點來
邱澤 許瑋甯要辦婚禮了!秀超大顆鑽戒 兩張婚紗美到炸裂時間地點一次公開
恭喜!!劉品言 連晨翔寶貝平安來報到! 女兒擁有麻豆身材「是衝著漂亮來的吧」
玄彬孫藝真「封帝封后」青龍獎狂放閃！「兒子本名首曝光」暗藏浪漫巧思
直擊／TWICE抵達高雄！7成員現身機場掀暴動 親民揮手空氣都是香的
南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早除子瑜與無法來台的彩瑛外，其餘7成員抵達高雄小港機場，親切與粉絲揮手招呼，尖叫聲不斷。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜回台就熱舞！「大力扭腰擺頭」畫面曝 全網嗨翻：太開心了
稍早TWICE官方IG發布子瑜短影音，畫面中，子瑜跳起近期超夯的「鳥兒搖」挑戰，對鏡頭開心隨著節拍舞動，大力擺頭，可愛模樣讓人不禁大笑，引起討論。粉絲也紛紛留言：「這兩天台灣多拍一點」、「要開高雄演唱會了，精神狀態極佳的那種」、「太開心了，子瑜回台灣了」。
直擊／子瑜回家！TWICE高雄開唱萬人瘋穿藍海 粉絲：希望逼哭她
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場。《三立新聞網》直擊場外，萬名粉絲紛紛換上TWICE藍色代表色dress code應援。
子瑜掏「小抄」哽咽曝打拼心聲：曾經想家、想放棄
台灣成員周子瑜所屬的南韓女團TWICE世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》高雄場，今（11/22）起2天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，演唱會尾聲，周子瑜拿出小抄，透露自己常有想放棄、想家的時候，「曾經的火苗變得很渺小」，但是那道火苗未熄滅，她會用自己的力量讓心中火苗再次燃起，有一天會成為最耀眼的火焰。
直擊／子瑜台灣首唱好暖！掏親筆信吐心聲 認「曾想放棄」逼哭5萬歌迷
在韓出道10年的台灣成員子瑜，今（22日）天終於把成員TWICE帶回台灣開唱，今晚在高雄世運主場館舉行TWICE第1場的台灣演出，子瑜在演唱會尾聲，特別準備了一封信，要念給台灣ONCE聽。
子瑜也到了！揮手燦笑身影曝光 TWICE抵高雄...ONCE等10年超嗨
歡迎子瑜回家！南韓女團TWICE《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會高雄站，本週末（11/22、23）在高雄國家體育場登場。這不僅是TWICE出道10年首次在台開唱，更是台灣成員周子瑜睽違多年、首次以工作身分回到家鄉演出，引爆空前關注。7位成員今（11/21）日下午2點15分先先行抵達高雄小港機場，另外從日本返回的子瑜則於約4點現身，瞬間掀起機場千名粉絲暴動。
TWICE來台演唱 周邊商品暴紅攤販搶賣
南韓TWICE晚間 將在高雄演出，有粉絲前一天晚上就來排隊 要搶買週邊商品，而在世運主場館外，也有攤商 違規設攤，販賣TWICE週邊小物，被員警立即驅離。
TWICE開唱！粉絲買周邊花6萬多 集資卡車宣傳
TWICE開唱！粉絲買周邊花6萬多 集資卡車宣傳EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
直擊／哭了！子瑜抵達台灣「高領毛衣現身」千名粉絲暴動 警察也出動
韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早7名成員已先抵達高雄小港機場，從日本出發的子瑜也於4點左右下飛機了，引起粉絲暴動。
