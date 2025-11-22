直擊／TWICE高雄開唱超有誠意！獨家35秒煙火秀「第一次見」狂換裝寵粉

記者林汝珊／高雄報導

子瑜終於帶成員回家鄉開唱。（圖／讀者提供）

韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）、明（23日）兩天在高雄國家體育場登場。在演唱到〈One spark〉時，更帶來獨家35秒煙火秀，還帶來2套全新服裝，誠意滿滿。

TWICE首日綻放35秒煙火秀。（圖／讀者提供）

TWICE演唱到〈ONE SPARK〉時，台下突然升起長達 35 秒的華麗煙火秀，與舞台燈光完美結合，震撼全場，讓粉絲驚呼連連。成員們也開心表示：「第一次看到，好美！之前都只有電子煙火。」高雄場因此成為 TWICE「THIS IS FOR」世界巡演中首場施放真煙火的場次，此外，更驚喜曝光兩套從未亮相過的全新巡演造型，相當有誠意。

此外，TWICE今也為高雄場帶來中文歌，蔡依林的《日不落》，全場大合唱嗨翻，成員更高喊：「喜歡嗎？」引來5萬名粉絲歡呼。

