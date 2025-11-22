直擊／TWICE高雄開唱！萬人尖叫全暴動 子瑜感動：終於帶成員來家鄉
記者林汝珊／高雄報導
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場。稍早演出於晚間6點半開演，依舊有大批粉絲聚集場外聽音漏，甚至趴地從縫隙中觀看，只為目睹女神風采。
TWICE「9-1」登場，以歌曲〈THIS IS FOR〉開場，萬名觀眾尖叫聲不間斷，一連演唱多首經典〈Strategy〉、〈MAKE ME GO〉、〈SET ME FREE 〉、〈I CAN’T STOP ME〉等，ONCE（粉絲名）全部嗨翻。
TWICE齊聲高喊：「大家好，高雄。」隊長志效先是喊話：「相信有很多粉絲期待今天，我們也很期待。」出道10年終於在家鄉開唱的子瑜也表示：「我終於帶成員來高雄了，很開心跟成員們來到高雄，相信大家也期待已久，我也期待非常久，一起享受這晚好嗎。」全場ONCE嗨翻。
多賢也用中文表示：「好想你們」，直呼終於在驕傲的子瑜的家鄉開演唱會，並告白：「我愛你們。」Sana更用台語招呼：「大家好」，喊話要一起玩的開心。
