直擊》TWICE高雄Day2！子瑜頂超殺馬尾甜喊：心意我收到了

TWICE高雄演唱會第二天。（讀者提供）

台灣女兒子瑜出道10年，終於可以帶著所屬韓國女團TWICE回到家鄉開唱。本週末在高雄世運主場館連續舉行2場「THIS IS FOR」演唱會，共吸引約11萬名粉絲湧入，今（23日）是演出第二天，子瑜換上超殺馬尾造型登台，一開口就溫柔用台語問：「我好想你們，你們想我嗎？」

子瑜繼續說道：「這是我第一次和成員們一起在高雄開演唱會，我知道你們等這一刻很久，也知道你們為我們做了很多應援。你們非常歡迎我回家，我都感受到了，所以我真的很開心。今天我們要一起玩得愉快，好嗎？」她也害羞地介紹這次是360度舞台，「這是我們第6次的世界巡回演唱會，來到高雄，期待這一天後面還有很多精彩舞台用你們熱情跟我們一起歡呼好嗎？」

TWICE高雄場帶來精彩演出。（讀者提供）

娜璉也準備一大段中文，誠意滿滿地說：「今天來到這裡的ONCE（官方粉絲名），一定都等了我們很久很久。為了不辜負大家的等待，我們會認真演出，希望大家今天都留下難忘的回憶。」她提醒今天是第二場，也是最後一場，興奮喊：「要玩得更更更更開心喔！」台下隨即爆出震耳歡呼。

其他成員們也準備台語驚喜與粉絲互動。志效先是自信開口：「我的名字怎麼樣？」但似乎察覺台下反應微妙，立刻轉頭問子瑜確認。子瑜笑著糾正：「是『我的名字叫什麼』。」志效才重新用台語喊：「哩賀，哇係志效！」萌翻全場。SANA也熱情接力：「哇係你欸SANA！」MOMO則可愛問候：「吃飽沒？」每一句都讓場內尖叫不斷。

演出到一半，子瑜表示「我們也準備了很多好看的舞台，所以後面也請你們繼續跟我們玩下去，好不好？」志效也稱讚今天的粉絲似乎聲音更大，直呼：「今天的ONCE贏了！」但也表示「不過5萬人的話，現在的聲音還是有點小」，子瑜也跟著吆喝「我知道你們都很激動，不要再害羞囉」，此時娜璉也往子瑜家人的位置走，「子瑜爸爸都沒有坐下來，大家都不可以坐下喔，因為接下來都很嗨，讓我聽到你們的聲音」。

