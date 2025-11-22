直擊／TWICE 開唱！子瑜絕美現身 一開口粉絲都哭了：終於帶成員來了
【緯來新聞網】韓國人氣女團「TWICE」一連兩天在高雄世運主場館開唱，這也是台灣成員子瑜出道10年，首度回到家鄉開唱，現場吸引5萬名粉絲在太下應援。子瑜今（22日）開心用中文向台下粉絲打招呼，「大家好，我是子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了。」讓等待許久的ONCE（粉絲名）們忍不住紅了眼眶。
TWICE 子瑜回台開唱，開心跟粉絲打招呼。（圖／讀者提供）
子瑜今感性向粉絲們喊話，「很開心期待已久的這一天到來，跟我的朋友在高雄們見面，我也期待這天很久。」子瑜今年也向粉絲透露生日願望，表示希望能有一天能回家鄉開唱，如今心願成真終於成真，她也喊話粉絲們：「我們今天一起好好享受這晚好嗎？」
SANA則用台語向粉絲們打招呼，嗨喊：「大家好」，並笑說自己在表演的時候一直怕會忘記，「還好我有說出來！」定延則說，看到台下聚集3萬名粉絲，「高雄once真的是好熱情，後悔沒有早點來。」多賢也說很開心能來到子瑜的家鄉開唱，「我們終於驕傲的回到家鄉開演唱會，高雄的大家都準備好了對嗎。」並用中文向粉絲們示愛，「我愛你們！」
TWICE 在高雄開唱。（圖／讀者提供）
場外則有超過近千名粉絲在場外，雖然無緣搶到票入場，但粉絲熱情不減，除了趴在場外企圖瞄一眼場內，還有人自備野餐椅，在場外參與，不想錯過TWICE第一場台灣演唱會。
TWICE SANA用台語跟高雄粉絲打招呼。（圖／讀者提供）
TWICE 多賢開心喊「我愛你們」。（圖／讀者提供）
