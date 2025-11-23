直擊／TWICE 驚喜宣佈大巨蛋加場！彩瑛自責缺席高雄場約定：台北見

【緯來新聞網】TWICE週末一連兩天登上高雄世運主場館開唱，吸引11萬人到場朝聖。今（23日）第二場演出，彩瑛因身體亮紅燈暫停活動，無緣來高雄場演出，子瑜也代替彩瑛轉達心情：「彩瑛說她很抱歉，很自責沒能來這裡跟大家見面。」

TWICE 宣佈明年3月大巨蛋加場（圖／Live Nation Taiwan提供）

子瑜表示來台前有跟彩瑛聯絡，彩瑛對於TWICE 第一次回子瑜家鄉開唱，自己卻沒辦法參與感到自責，「但我相信她很快就會很快恢復，我們有約定好台北場見，她說好。」掀起全場尖叫聲。



今演唱會也驚喜宣布明年3月大巨蛋加場資訊，3月21、22日將帶著巡演 ＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI 首度降臨臺北大巨蛋。高雄場尾聲，子瑜也跟台下ONCE約定：「大家台北見。」

