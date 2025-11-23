直擊／TWICE 9缺1彩瑛私下道歉子瑜「內幕曝光」驚喜宣布大巨蛋加場

記者林汝珊／高雄報導

韓國女團TWICE本週末在高雄國家體育場舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，今（23日）第二天開唱，子瑜也忍不住落淚，成員們紛紛上前擁抱，給予子瑜支持。最後演出更驚喜宣布明年台北大巨蛋加場，全場驚呼。

因病未能前來的彩瑛，子瑜透露彩瑛有私下向她道歉，對於沒能來到高雄演出感到很抱歉，不過子瑜表示兩人說好了，明年要完整體來到台北大巨蛋，直喊：「說好了喔。」

在結束最後安可曲後，全場燈光突然暗下，巨型LED屏幕無預警霸氣播出「THIS IS FOR TAIPEI」緊接著重磅揭曉「TAIPEI 03.21 - 22」Live Nation Taiwan 同步直播癱瘓社群網路，正式宣布明年3月21、22日將帶著巡演 ＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI 首度降臨臺北大巨蛋。

TWICE驚喜宣布大巨蛋加場。（圖／讀者提供）

