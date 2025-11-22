直擊／TWICE SANA秀台語MOMO甜蜜告白 場外千名粉絲搶聽音漏
【緯來新聞網】韓國人氣女團「TWICE」一連週末兩天在高雄世運主場館開唱，這也是台灣成員子瑜出道10年，首度回到家鄉開唱，今（22日）現場吸引5萬名ONCE（粉絲名）熱情參與。場外則有超過近千名粉絲在場外，雖然無緣搶到票入場，但粉絲熱情不減，除了趴在場外企圖瞄一眼場內，還有人自備野餐椅，在場外參與，不想錯過TWICE第一場台灣演唱會。
TWICE SANA甜喊「大家好」。（圖／讀者提供）
子瑜今（22日）開心用中文向台下粉絲打招呼，「大家好，我是子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了。」讓等待許久的ONCE（粉絲名）們忍不住噴淚。Momo則看著小抄用台語「我想你」告白。SANA則用台語向粉絲們打招呼，嗨喊：「大家好」，並笑說自己在表演的時候一直怕會忘記，「還好我有說出來！」
TWICE 成員MOMO跟粉絲告白。
TWICE在高雄世運開唱，台下吸引超過3萬名粉絲。（圖／讀者提供）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
直擊／5萬人全哭了！子瑜手寫信「曾經很懷疑自己」：有想過放棄
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）、明（23日）兩天在高雄國家體育場登場。演唱會首日，接近尾聲時，子瑜深情念著手寫信，讓全場5萬人哭爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
直擊／子瑜台灣首唱好暖！掏親筆信吐心聲 認「曾想放棄」逼哭5萬歌迷
在韓出道10年的台灣成員子瑜，今（22日）天終於把成員TWICE帶回台灣開唱，今晚在高雄世運主場館舉行TWICE第1場的台灣演出，子瑜在演唱會尾聲，特別準備了一封信，要念給台灣ONCE聽。鏡報 ・ 13 小時前
直擊》周子瑜到了！從東京獨飛高雄 白色貼身高領上衣仙氣十足
韓國人氣女團TWICE將於22、23日在高雄世運主場館開唱，20日赴東京亮相精品活動的台灣成員周子瑜，稍早獨自飛抵高雄小港機場，準備上車與其他已經抵台的團員會合；這也是TWICE出道10年首度訪台開唱，周子瑜終於能以工作身分回家鄉演出，見到粉絲熱烈迎接，她也開心露出微笑向粉絲致意。中時新聞網 ・ 1 天前
麻吉大哥毀了！黃立成加密幣帳戶遭「完全清算」 血崩慘賠6.5億
「麻吉大哥」黃立成近年淡入演藝圈，並轉戰加密貨幣市場，更在今年6月靠HYPE幣獲利650萬美元(約1.95億台幣)，被譽為「幣圈傳奇」。不過先前卻傳出在短短20多天總損失高達5510萬美元（約新台幣17億元）。區塊鏈分析機構 Lookonchain今（21日）發布最新數據，顯示黃立成加密貨幣帳戶遭「完全清算」，全部損失高達2,023萬美元（約新台幣6.58億元）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TWICE成員行頭強！周子瑜全身精品回娘家
TWICE成員行頭強！周子瑜全身精品回娘家EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
19歲男歌迷低潮被TWICE治癒 高雄舞團手作一週重現MV扮相
家住新北、今年19歲的「肌肉企鵝」分享自己一年半前正值高三，因田徑訓練遇上低潮，偶然點開TWICE上網路節目《Killing Voice》，不僅身心獲得療癒，更因此成為TWICE的粉絲；他也推坑給雙胞胎兄弟「老鷹陳先生」，陳先生因此入坑多賢，兩人都是首次接觸K-pop團體，今年7月成員...CTWANT ・ 17 小時前
TWICE出發飛高雄！不見子瑜 志效機場時尚「放送逆天長腿」超懂高雄氣溫
南韓人氣女團TWICE出道10年，終於在本周末首度登上高雄世運主場館，舉行《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》演唱會，7位成員今（11/21）日上午從仁川機場啟程來台，現場吸引大批媒體與粉絲守候，成員們一一揮手致意。然而，因健康因素暫停活動的彩瑛確定缺席，而台灣成員子瑜昨天在東京出席時尚活動，預計另外搭機返台與成員會合。太報 ・ 1 天前
等了10年終於來了！TWICE演唱會即將登場 子瑜媽曝心聲：一路走來實在太不容易
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導韓國人氣女團TWICE即將在今、明（22、23日）兩天於在高雄世運主場館舉辦演唱會，由於這是台灣成員周子瑜出道10年來首度返鄉...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
TWICE親友團來了！子瑜媽媽等10年作東 MINA志效娜璉父母抵台
韓國女子天團TWICE今天（22日）起一連兩天將在高雄世運主場館開唱，成員昨天陸陸續續抵台之外，網友也目擊志效、娜璉及MINA的父母也都現身高雄，等了10年的高雄場看起來頗受重視。除了因病缺席的彩瑛之外，其他8名成員全都已經抵達高雄，粉絲消息透露，在小港機場接到日本成員MINA的父母，在高雄商場偶遇自由時報 ・ 22 小時前
TWICE高雄開唱驚喜滿滿！周子瑜手寫信吐10年心路歷程 「火苗差點熄滅」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國人氣團體TWICE昨（22）日於高雄世運主場館開唱，而這也是台灣成員周子瑜出道10年以來首度回台開演唱會。而她一開場便以...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
直擊／千名粉絲TWICE場外聽音漏！子瑜絕美現身：後悔沒早點來
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場。稍早演出於晚間6點半開演，近千名粉絲聚集場外聽音漏，甚至趴地從縫隙中觀看，只為目睹女神風采。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
林安可與西武獅簽約 背號73號展開旅日生涯
（中央社記者謝靜雯台北22日電）日本職業棒球埼玉西武獅隊今天公告，與挑戰旅外的中職統一7-ELEVEn獅隊野手林安可締結契約，選定背號73號。西武獅球團本部長廣池浩司表示，看見林安可魅力並期待未來成長。中央社 ・ 1 天前
蔡依林化身老師出作業！ 要粉絲「操練這塊肌肉能量」以備不時之需
蔡依林將在12月30、31日及2026年1月1日唱進台北大巨蛋，這是她時隔5年在台灣開唱，也是她的大巨蛋初體驗，22日開放部分特定粉絲搶票，2分鐘內就全數完售，明天中午12點則全面開放搶票。她也在IG貼出綵排相關貼文，化身蔡老師出作業，要大家好好先練習。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
TWICE高雄開唱 子瑜高喊我回來了
韓國女團TWICE本周末連續2天帶著全新世巡「THIS IS FOR」在高雄世運主場館開唱，22日是演出第一天，出道10年首度在台開唱，子瑜一開口就高喊：「我回來了，哇係（我是）子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」讓台下粉絲感動不已，啜泣聲此起彼落，場面相當溫馨。中時新聞網 ・ 7 小時前
TWICE開唱高雄成演唱會首都！陳其邁帶頭衝 蔣萬安還在被動？
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿TWICE昨天起連兩天在高雄開唱，整座城市又一次熱鬧起來。從高雄燈光、城市裝置，到韓團粉絲的大量抵達，高雄再次展現「演唱會首...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
直擊／TWICE抵達高雄！7成員現身機場掀暴動 親民揮手空氣都是香的
南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早除子瑜與無法來台的彩瑛外，其餘7成員抵達高雄小港機場，親切與粉絲揮手招呼，尖叫聲不斷。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜回家了！甜笑揮手謝粉絲 尖叫聲灌爆機場
ONCE等了10年！女團TWICE終於要在台灣開唱，今（21）日下午2點半第一批七名成員已經到達，台灣成員周子瑜則因為先前在日本出席活動，今日是搭乘另一班機，下午約3點才抵達機場，且身上完全沒做遮掩，台視新聞網 ・ 1 天前
TWICE高雄開唱 子瑜驚喜送上〈日不落〉帶歌迷夢回選秀時
韓國天團TWICE出道10年，今（22日）首度在台開唱，子瑜首度回家開唱，她也嗨喊：「終於帶成員們一起來高雄了」，期間更拿起小抄吐露赴韓發展一路以來的心聲，演唱會尾聲，子瑜也和成員們合唱〈日不落〉，子瑜過去選秀時就是唱蔡依林的歌，全場歌迷大合唱這首別具意義的歌曲，現場氣氛感人。鏡新聞 ・ 13 小時前
經濟部核准九大案 酷澎投資台灣加碼247億
美商酷澎（Coupang）大動作加碼台灣市場。經濟部投資審議會昨（21）日核准九件重大投資案。其中，最大宗僑外投資案由美...聯合新聞網 ・ 1 天前