直擊／TWICE SANA秀台語MOMO甜蜜告白 場外千名粉絲搶聽音漏

【緯來新聞網】韓國人氣女團「TWICE」一連週末兩天在高雄世運主場館開唱，這也是台灣成員子瑜出道10年，首度回到家鄉開唱，今（22日）現場吸引5萬名ONCE（粉絲名）熱情參與。場外則有超過近千名粉絲在場外，雖然無緣搶到票入場，但粉絲熱情不減，除了趴在場外企圖瞄一眼場內，還有人自備野餐椅，在場外參與，不想錯過TWICE第一場台灣演唱會。

TWICE SANA甜喊「大家好」。（圖／讀者提供）

子瑜今（22日）開心用中文向台下粉絲打招呼，「大家好，我是子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了。」讓等待許久的ONCE（粉絲名）們忍不住噴淚。Momo則看著小抄用台語「我想你」告白。SANA則用台語向粉絲們打招呼，嗨喊：「大家好」，並笑說自己在表演的時候一直怕會忘記，「還好我有說出來！」

TWICE 成員MOMO跟粉絲告白。

TWICE在高雄世運開唱，台下吸引超過3萬名粉絲。（圖／讀者提供）

