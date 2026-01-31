直擊》TXT大巨蛋開唱！然竣脫了嗨翻萬人 秀彬嗑牛肉麵跳到肚子痛

TXT第三度來台，31日起在台北大巨蛋連唱2天。（讀者提供）

韓國5人男團TOMORROW X TOGETHER（簡稱TXT）第三度來台開唱，第4次全球巡演「ACT ： TOMORROW」台北站本週末連續2天在台北大巨蛋登場，今（31日）演出第一天，隨著黃色光束照下，5位成員分成2輛花車繞場演唱夯曲〈LO$ER=LO♡ER〉揭開序幕，一開場就寵粉模式全開，近距離向四面八方的歌迷揮手、對視、比愛心，讓現場逾2.5萬名MOA（官方粉絲名）的尖叫聲幾乎掀翻大巨蛋屋頂。

廣告 廣告

TAEHYUN（太顯）先用中文打招呼「大家好，我是太顯」，繼上次巡演經過1年半，終於再次回到台北開唱，他感性地說著：「橫跨5個季節終於又來到大家身邊，從第一首開始就很感動了，因為有MOA們給予我們更多的愛，才能夠到更大的演出場地，感謝大家今天願意來到現場將這個場地填滿，我們一定會帶來更精彩的表演！」YEONJUN（然竣）也用中文告白「想你們了」炒熱氣氛，之後繼續嘴甜說「我每天都在折手指倒數，等待在大巨蛋見到MOA的這一刻，今晚要陪著我們一起到最後一刻喔」。

緊接著BEOMGYU（杋圭）回想起2024年訪台開唱的演出，「那時候跟成員還有MOA們真的好幸福，到現在還記得迴盪著整個演唱會會場的MOA美妙的合唱，今天也會期待大家美妙的歌聲喔！」還不忘學翻譯用中文喊「期待」，HUENINGKAI（休寧凱）則搶先拜早年，先用一句超標準的中文喊「大家！新年快樂」與粉絲問候，並承諾「今天要讓所有跟我們在一起的MOA成為全台北最幸福的人，一起嗨到最後一刻喔」。

TXT除了又唱又跳外，也學了多句中文與粉絲互動。（讀者提供）

最後隊長SOOBIN（秀彬）也發表心情「在長時間的等待之下，終於能夠見面，真的很幸福，能夠讓我們站上台北大巨蛋，真的要感謝每一位MOA，我們今晚也一起加油」，並提前預告會在安可環節準備驚喜給大家，隨後在然竣的帶領下，吆喝每個方向的粉絲一起「尖叫聲」 ，全場歌迷也報以熱情尖叫聲回應。

除了團體舞台，5位成員也輪番帶來風格迥異的個人舞台，首先是太顯以深情嗓音詮釋〈Bird of Night〉，秀彬則用〈Sunday Driver〉散發清爽又帶點少年感的青春氣息；休寧凱化身性感舞者，帶來〈Dance With You〉，然竣帥氣登場演出〈Ghost girl〉，隨後又秒換衣服演唱〈Talk to You〉，魅惑的舞蹈動作，掀起台下陣陣歡呼，他又從主舞台跑向延伸舞台，脫下紅色外套，僅剩透視背心，瞬間讓氣氛嗨到最高點，最後氣氛轉換，杋圭以溫暖歌聲獻唱〈Take My Half〉，柔軟情感直擊人心，讓現場MOA目不轉睛。

然竣興奮表示「不確定有沒有聽錯，剛剛好像聽到有人喊安可，我第一次在表演還沒結束就聽到安可，所以心情非常好，MOA為我準備的大合唱我剛剛也非常感動」，不忘現學現賣用中文高喊「感動」，秀彬則笑說「有聽說這週台北會下雨，所以我我特別把電影般的感性加入我的intro裡面，開場舞者有在我身邊噴水，他們噴完後，我發現地板變得很滑，但總之很順利結束，沒跌倒沒受傷」，杋圭則說是第一次唱〈Take My Half〉，希望可以藉由該曲把好運分享給MOA，開心獻上祝福「希望你們2026年都要幸福喔」。

TXT每次來台演出，必會獻唱中文歌曲，這次當然也有驚喜，休寧凱清唱一段〈想見你想見你想見你〉，他表示是每次想念台粉都會聽這首歌，之前也曾推給粉絲聽，很開心能夠現場親自演唱，唱完後成員們也紛紛用中文大讚「唱得很棒」，他也開心享受台下粉絲的歡呼，又再度加碼唱一遍，並透露，日前有上傳開始在學中文的vlog，也發現華語歌中有很多旋律跟歌詞很優美的作品，「在學中文的過程想到很多過去的事情，會一邊努力研究歌詞一邊努力學中文的」，最後不忘把自己打氣喊「休寧凱，加油」。

演唱會進入尾聲，當唱完〈Beautiful Strangers〉後，粉絲也獻上「我們明天也一起♥」的排字應援，杋圭直呼「本來聽到是大巨蛋，很擔心是否能填滿，看來我是白擔心了，對了，我的父母也有來看，在台北2天我跟他們聊了很多，現在有有這麼美麗的應援，對他們來說也會是難忘的回憶，我愛你們 還有我愛我的爸媽」，然竣 則說「我們剛在後台一直說台灣MOA們怎麼這麼可愛，所以我剛有稍微心動了一下 」， 爆笑中英混合說「VERY可愛」，休寧凱也感謝粉絲的支持，語畢再度撩粉喊「你笑得好甜，愛你們」。

秀彬也感謝跟粉絲一起創下登上大巨蛋開唱的紀錄，還不忘提到「這邊的食物真的好好吃唷，我在正式上台前還吃了一碗牛肉麵，邊吃邊想說開唱前喝這麼熱的湯會影響演出，的確剛開始我的胃還真的有點不舒服，所以開場我是抱著肚子把舞跳完，但我不後悔，因為實在太好吃了」，太顯則不忘跟粉絲打勾勾約定還會再來。

雖然演出告一段落，但在MOA的呼喚聲中，TXT再度現身以花車繞場的方式進行安可演出，最後還因現場歌迷反應熱烈，加碼多唱5首歌送給粉絲，最後以〈I’ll See You There Tomorrow〉作結，成員們也輪流用中文說「謝謝」、「晚安」、「我愛你們」道別，為《ACT ： TOMORROW》台北站首日演出畫下溫暖又圓滿的句點。明天還有一場演出，尚有零星票券可在拓元售票購買，詳情請洽主辦單位遠雄創藝。

更多中時新聞網報導

澳網》女單決賽 球后再戰芮芭奇娜

澳網》辛納輕鬆晉級 墨爾本雙王對決

醫院評鑑延至6年 日常化監測