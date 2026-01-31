直擊／TXT演唱會「突放送事故」！杋圭SOLO 2度暫停 他機智反應曝光

記者林汝珊／台北報導

TXT連兩天大巨蛋開唱。（圖／翻攝自IG）

男團TOMORROW X TOGETHER由隊長秀彬、休寧凱、杋圭、然竣、太顯所組成。台北站於本週末連續兩天登場。今（31日）首日吸引超過2.5萬人到場，5人也輪番帶來個人solo舞台，讓粉絲一次看好看滿。

TXT首日吸引超過2.5萬人到場。（圖／翻攝自IG）

太顯率先以深情嗓音詮釋〈BIRD OF NIGHT〉情緒層層堆疊；秀彬則用〈SUNDAY DRIVER〉散發清爽又帶點少年感的青春氣息；休寧凱化身性感舞者，帶來〈DANCE WITH YOU〉，魅力值瞬間拉滿；然竣帶來新歌〈GHOST GIRL〉嗨翻全場；最後是杋圭深情演唱〈TAKE MY HALF〉，不過在結尾時，突發生放送事故，聲音雖突然消失，杋圭也從從容容順利化解。

TOMORROW X TOGETHER每次來台演出，必會獻唱中文歌曲，他們絞盡腦汁獻給MOA最特別的禮物，本次台北站巡演當然也有驚喜歌單，休寧凱因為太想念大家了，所以演唱2次〈想見你想見你想見你〉，以溫柔又深情的嗓音重新詮釋經典情歌，瞬間引發全場共鳴，現場的MOA感受到滿滿誠意。

