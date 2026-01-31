直擊／TXT登大巨蛋出事！「開唱二度被消音」 現況曝光

南韓男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）在臺北大巨蛋開唱。（圖／讀者提供）





南韓男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）今（31日）、明兩日在臺北大巨蛋演出，此次久違和MOA（粉絲名）見面，《ACT : TOMORROW》臺北站成員們也是誠意滿滿表示是「大禮包」，沒想到在夯曲時候，音響卻出問題，不過5位成員都超敬業面對。

在一開頭花車、主舞台到和現場MOA訴說思念之情後，成員們也先下台換衣服，回到舞台後，也繼續帶來〈Growing Pain〉、〈Good Boy Gone Bad〉、〈물수제비〉等夯曲。

沒想到在第二段舞台的最後一首歌〈0X1=LOVESONG (I Know I Love You)〉時候，最後在歌詞「All or nothing. I give all of you」時候，成員們都將話筒對給MOA唱，沒想到卻被消音約2秒時間，不過全員都表現出完美狀態，絲毫沒有慌張，而音樂後續也直接接上，並沒有太大問題。

不過在成員們SOLO舞台時候，杋圭帶來慢歌〈TAKE MY HALF〉，再度遇到「被消音」的狀態，並且還有兩次，也瞬間引發MOA們的不滿，在社群上已經引發討論。



