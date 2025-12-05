直擊101煙火 台北大縱走登高迎新

九五峰旁平台。（台北市工務局大地處提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市工務局大地處五日表示，年末將至，每年全台重頭戲之一，就是由台北市政府舉辦「最High新年城」，但跨年活動不只有人潮擁擠的市區煙火秀，還有另一種更親近自然的選擇「登山賞景、山林跨年！」大地處誠摯邀請市民朋友走入山林，以「登高迎新」的方式，在壯闊山景與城市夜色中，迎接新年的第一道光。

「台北大縱走」及四獸山步道群，是許多登山愛好者心中的跨年秘境。尤其「台北大縱走」第六段（中華科大步道口至捷運麟光站）與四獸群山一帶，因地勢居高臨下、視野遼闊，成為攝影迷與健行民眾欣賞台北一０一煙火的絕佳地點。其中，象山更是人氣最旺的「必訪景點」，沿途包括攝手平台、六巨石、攝影平台、求婚平台與超然亭等觀景點，都是拍攝跨年夜景與煙火的經典位置。

沿線還可延伸至虎山、豹山、南港山或九五峰，不論是近距離直擊一０一煙火，或俯瞰整座城市璀璨夜色，都令人讚嘆不已。今年跨年夜，不妨換個角度，讓「台北大縱走」陪你從山頂迎接二０二六的第一道曙光。