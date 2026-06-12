直擊MLB魅力現場 康裕成：高雄要迎國際賽事、球場升級是關鍵

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▲取經MLB魅力，高市議員盛讚大都會球場，康議長：澄清湖球場升級才能迎來更多國際賽事。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】議長康裕成率高市議會美國城市參訪團6月10日晚間前往皇后區大都會球場（Citi Field）觀賞美國職棒大聯盟賽事，親身感受世界級職業運動場館魅力。康議長表示，職業運動是城市文化、產業發展與市民生活的重要載體，值得高雄借鏡學習。

訪團成員中，包括簡煥宗、黃彥毓、何權峰、湯詠瑜、陳慧文、黃文志、李眉蓁、張勝富、蔡武宏、張博洋、鄭孟洳及邱俊憲等長期關心澄清湖棒球場發展的議員，均自費購票進場觀賽，希望透過實地體驗國際級球場設施，作為未來推動高雄體育建設的重要參考。

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▲紐約尼克隊逆轉勝終場後曼哈頓街頭民眾沉浸在勝利喜悅盛況

比賽期間，議員們對大都會球場完善設施留下深刻印象。中外野超大型高解析度影音看板，無論播放賽事畫面或即時數據都清晰震撼；階梯式座位設計則兼顧舒適與視野，即使高樓層座位也能完整掌握場上動態。此外，大聯盟導入ABS電子好球帶挑戰系統，透過科技輔助判決並同步呈現在大螢幕上，不僅提升比賽公平性，也增添觀賽張力，展現現代棒球結合科技的新趨勢。

當終場哨音響起，數萬名球迷帶著興奮心情步出球場，沿途仍熱烈討論精彩賽況，歡呼聲此起彼落。許多議員認為，美國職棒成功之處不僅在於賽事本身，更在於將運動融入城市生活，讓球場成為凝聚市民情感與城市認同的重要場域。

康議長表示，高雄近年積極推動職業運動發展，議會也持續支持澄清湖棒球場改善工程。此次參訪讓大家看見優質場館對提升觀賽體驗的重要性，未來若能持續強化場館設備、數位服務及周邊環境，高雄將更有條件吸引大型職業賽事及國際賽事進駐，進一步帶動城市行銷與觀光效益。

當晚返回飯店後，不少團員又守在電視機前收看NBA總冠軍賽第四戰。紐約尼克隊克服29分落後劣勢，以107比106戲劇性逆轉馬刺隊，寫下總冠軍賽史上最大逆轉紀錄。終場後曼哈頓街頭瞬間沸騰，球迷高聲歡呼、彼此擁抱，整座城市沉浸在勝利喜悅之中。

康議長表示，從大聯盟球場到NBA總冠軍賽，訪團看見運動如何成為凝聚城市情感、帶動經濟活力的重要力量。高雄擁有深厚棒球文化與熱情球迷基礎，期待透過持續完善場館設施、支持職業球隊及推廣全民運動，讓高雄在國際體育舞台展現更耀眼的城市競爭力。（圖╱高雄市議會提供）