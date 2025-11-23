直攻邱議瑩本命區！林岱樺旗山造勢「嗆檢殺人滅口」
民進黨高雄市長初選各方人馬競爭激烈，來看到立法委員林岱樺繼岡山造勢後，今天（22號）直攻對手邱議瑩本命區旗山舉辦大型造勢活動，拔樁意味不言可喻。
為了2026，民進黨高雄市長初選林岱樺再次拜請天公伯來替自己作主。
立委（民）林岱樺：「別人可以有啦啦隊，可以有派系大咖站台，唯獨不准派系大咖替岱樺站台，他們以為這樣可以打倒岱樺，高雄不是派系在包山包海，高雄人打不倒對不對。」
上回岡山造勢才說自己是天之嬌子，這回林岱樺進攻對手邱議瑩本命區旗山，大打悲情牌，開轟檢調。
立委（民）林岱樺：「因為看到岱樺遙遙領先，跑到第一名，所以檢調配合惡質的媒體，用了整整八個月的時間，用盡各種手段要讓岱樺斷手斷腳，這就是所謂的殺人還要滅口。」
話鋒一轉，林岱樺把砲口對準國民黨。
立委（民）林岱樺：「所有的垃圾都倒在大旗美地區，國民黨拿這種政治的攻擊罵來罵去，只有岱樺站出來，要求中央提供合法的地方當來做掩埋場。」
林岱樺為初選拚搏，殺進對手的大本營，拔樁意味不言可喻，綠營2026高雄內戰早已殺的火星四濺。
