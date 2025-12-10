直攻14 億內需市場！ITIP 台商工業園區落地泰倫加納 啟動印度黃金十年戰略布局

▲(左3)泰倫加納州州長Anumula Revanth Reddy、(右3)忠實集團副總裁陳修哲(右2)印度台商總會副總會長 張森凱。

【記者 陳顗喆／台北 報導】面對全球供應鏈重組與印度內需市場的快速崛起，國際企業積極擴大在印度的布局。忠實集團12月9日於印度泰倫加納州首府海得拉巴州長辦公室，由泰倫加納州州長Anumula Revanth Reddy、忠實集團副總裁 陳修哲 與 印度台商總會副總會長 張森凱 共同見證簽署。正式與州政府完成「ITIP 台商工業園區」落地簽署儀式，象徵園區開發正式啟動，更代表台商與南印度最具活力的經濟區建立深層的產業合作關係。

廣告 廣告

ITIP 台商工業園區的正式落地，意味著忠實集團已取得園區核心土地的合法使用權與開發權，為後續建設、招商與運營奠定制度化保障。此次州長親自出席簽署儀式 。

確保土地使用權，讓 ITIP 台商工業園區穩健成形

透過此次正式簽約，ITIP 台商工業園區取得土地開發關鍵權能，確保後續建設不受行政、法規或土地爭議影響。州政府與忠實集團承諾後續將以單一窗口與一條龍的服務機制，使廠房建設、基礎設施與相關許可流程能在明確時程內推進，為台商提供更具可預期性與系統性的投資環境。

立足泰倫加納州，串聯南印度最強產業走廊

泰倫加納州以高科技、生技製藥與電子製造實力著稱，首府海得拉巴更是印度成長最快速的科技城市之一，匯聚微軟、Google、Amazon、Apple 等跨國企業的全球級研發與營運基地，形成完整且成熟的創新聚落，在地理上，泰倫加納州與周邊各州形成南印度核心產業帶，區域內共享最完整的高科技製造供應鏈與製成的專業人才，ITIP 台商工業園區的成立，將把台商企業直接嵌入此高成長科技走廊，為國際產業鏈開啟一片全新的藍海版圖。

州長高度重視，提高行政效能，期許成為台商企業更快速進入印度市場的核心戰略門戶

泰倫加納州政府近年積極推動電子製造、生技、AI、智慧醫療等新興產業，並以行政效率高著稱，長期名列印度「營商便利度」前段班，在此次簽署儀式中，州長表示歡迎台商企業長期深耕泰倫加納州，並承諾將與忠實集團合作提供政策、行政與招商整合上的協助，共同推動 ITIP 台商工業園區加速建設，吸引更多台商落地發展。

掌握未來十年黃金成長期，打造合作的新基地，厚植內需布局並站穩國際供應鏈核心位置

印度擁有超過 14 億人口，內需市場快速成長，被視為全球最具潛力的新興經濟體之一。ITIP 台商工業園區的啟動，不僅象徵台商正式在南印度建立長期產業基地，更將成為台商企業從製造設廠、供應鏈配套到市場拓展的完整平台。

忠實集團副總裁 陳修哲 表示，此次的簽屬儀式不僅是確定了園區核心土地的使用權與開發權外，也具備開啟【印度黃金十年】的實質性意義，代表 ITIP 台商工業園區的開發正式邁入實質階段，也預示著台印產業合作將迎來更深、更廣、更具規模的新局面。園區未來將成為台商企業進軍印度的重要樞紐，共同攜手創造雙邊經貿合作的全新高度。(圖／忠實集團提供)