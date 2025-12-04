一直放屁是病嗎？ 醫師揭5種「危險屁」要注意

醫師黃軒近日在臉書粉絲專頁發文提醒，若放屁出現「5種異常情況」，就可能是身體發出的警訊，需提高警覺。（翻攝自pexels）

放屁是排放體內多餘氣體的正常現象，腸氣經由肛門排出體外，就是放屁；胸腔暨重症科醫師黃軒近日在臉書粉絲專頁發文提醒，不需要對放屁感到尷尬，其實一天放10到25次都屬於正常現象，是腸道菌在分解食物時產生的自然反應。

為什麼我們會不停放屁？

他指出，屁的來源包含吞入的空氣、腸道菌發酵食物纖維，以及腸黏膜無法完全吸收的碳水化合物（如洋蔥、蒜、豆類等FODMAP食物）。這些反應會產生二氧化碳、氫氣、甲烷與少量硫化物，其中硫化物正是臭味來源。

哪些屁是腸道發出的警訊？

不過，黃軒醫師提醒，若出現「5種異常情況」，就可能是身體發出的警訊，需提高警覺。

廣告 廣告

第一是突然變得特別會放屁並伴隨腹脹或腹痛，可能與「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」有關，常見食物如牛奶、洋蔥、蒜及麵粉類。

第二是放屁臭味比平常明顯，代表含硫化物（H₂S）偏高，常見於高蛋白飲食族群或腸道菌失衡。

第三是放屁多又伴隨腹瀉，可能是腸躁症、腸道感染、食物中毒或抗生素後腸道菌失衡；其中腸躁症患者腸道氣體量可達常人的2到3倍。

第四是吃完東西立刻大量放屁，需留意是否為小腸細菌過度生長（SIBO）；常見症狀為腹脹到像懷孕、便秘及腹瀉交替發生。

最後，若放屁量突然變少、同時腹脹嚴重，甚至打嗝變少、肚子變硬、腹痛等，就可能與腸阻塞、嚴重便祕或腸道動力異常有關，必須儘速就醫。

怎麼判斷自己是不是「異常放屁」？

他也提供簡易自我檢查法，若7題中有超過2題為是，建議進一步就醫檢查。

最近屁量明顯增加或減少？ 大便形狀變化（變細、變軟、變黏）？ 伴隨腹脹、絞痛？ 放屁會「射氣」到不能忍？ 吃某類食物後特別明顯？ 早上還好，晚上脹到飛起？ 大便有血或黑便？

怎麼讓腸道恢復正常狀態？

至於如何讓腸胃回到「正常狀態」，黃軒建議減少高FODMAP（可發酵的寡糖、雙糖、單糖和多元醇）食物、放慢進食速度、減少氣泡飲、增加纖維攝取並規律排便，有脹氣困擾者也可透過氫氣呼氣試驗檢查乳糖不耐或SIBO。他強調，放屁本身並不代表生病，但「屁的變化」是人體最直接的腸道警報。

更多鏡週刊報導

守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相

宜蘭工地挖出「古沉船」？初判結果曝光 5日再邀學者現勘

帥韓軍Threads爆紅！台灣網友塞爆留言「哏玩太多」 本尊嚇到差點刪文急問：我冒犯到了嗎