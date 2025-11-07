直斷2028民主黨必由激進左派選總統 2016共和黨總統初選亞軍批裴洛西讓民主黨走向極左

德州共和黨籍聯邦參議員、2016年共和黨總統初選「亞軍」泰德．克魯茲（Ted Cruz），近日在接受《Kudlow》節目專訪時，對美國政治現況與民主黨內部動態提出了尖銳的觀察與預測。克魯茲斷言民主黨內部正爆發一場「明顯」的內戰，並直指黨內權力結構已被「激進左派」完全接管。



克魯茲參議員認為，傳統的「主流民主黨人」已不再是黨內的驅動力。他主張，當前民主黨基層的能量和熱情，正由如紐約市長當選人佐赫蘭．曼達尼（Zohran Mamdani）等人物所帶動。曼達尼是一位公開的民主社會主義者。



預測2028年總統民主黨提名人選離不開「激進左派」



「對方根本沒人在打仗，」克魯茲表示，「激進左派已經完全接管。」他進一步指出，所有所謂的主流民主黨人「都搶著站到他（曼達尼）背後」，因為「那裡才有能量，那裡才有熱情」。

針對2028年的民主黨總統提名角逐，克魯茲也分享了他的預測，點名兩位被他視為「激進左派」代表的人物。

克魯茲參議員預測，目前民主黨內在2028年總統提名的兩大領跑者是聯邦眾議員歐加修-柯特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）和曼達尼。然而，克魯茲同時對曼達尼的參選資格提出了質疑，但他隨即表示：「我覺得就是這樣──他根本沒資格參選──不過，他們才不管呢？法律對他們來說根本不算什麼。那就是他們黨現在的樣子。」

克魯茲參議員向來是曼達尼的嚴厲批評者，他曾在11月6日於X平台（前稱Twitter）上發文，將曼達尼稱為「共產聖戰分子」。克魯茲指控民主黨已經漂向他口中的「瘋到極點」的地步。

指裴洛西是民主黨「完全瘋掉的一大原因」



在批評民主黨激進化的過程中，克魯茲也將矛頭指向了民主黨的重量級人物、前眾議院議長南希．裴洛西（Nancy Pelosi）。他認為裴洛西「把一切都用黨派眼光或對川普的仇恨來看待」，並稱這是民主黨「完全瘋掉的一大原因」。

針對裴洛西近期宣布不尋求連任，克魯茲參議員指控這位加州眾議員助長了國會的激進化。他解釋：「她當眾議院議長時，主導把眾院民主黨人變成一個惡毒的黨派極端團體。」並補充，裴洛西「主導民主黨一路滑向瘋狂左派，包括擁抱開放邊界、包括廢除警察」。



