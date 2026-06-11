一直流鼻水恐非過敏！醫曝「3大常見病因」
生活中心／劉詩婕報導
鼻塞、流鼻水在季節交替、天氣變化或長時間待在冷氣房時容易發作的症狀。許多人習慣歸咎於過敏，但若每天都需要不停擤鼻涕，影響睡眠與日常生活，就不只是單純的過敏問題。近日醫師黃軒在臉書分享一則狂揉鼻子、擤鼻涕案例，引發網友關注。他指出，很多人以為「過敏而已」，但如果每天早上都要抽好幾張衛生紙，鼻塞到只能用嘴巴呼吸，甚至一路擤到出門上班，那就不會是小問題可能成為中耳炎、鼻竇炎風險的元凶。
醫師黃軒表示狂揉鼻子、狂擤鼻涕看似不起眼的小動作，不只是鼻子難受，可能還會有潛在健康問題。（圖／翻攝自Facebook@黃軒醫師 Dr. Ooi Hean）
黃軒在臉書粉專發文提醒，狂揉鼻子、狂擤鼻涕看似不起眼的小動作，卻可能成為中耳炎、鼻竇炎風險的元凶。他表示，自已門診時，曾有位上班族看診說明自己每天起床不是先刷牙，而是先找衛生紙。短短半小時就擤掉一整包面紙，但鼻子還是塞。
黃軒指出，常見鼻塞原因（3種）包括：
1.過敏性鼻炎：早上起床連續打噴嚏、鼻子與眼睛發癢。常見誘因：塵蟎、花粉、寵物毛髮、溫差變化。
2.慢性鼻炎／下鼻甲肥厚：長期鼻塞、但沒有感冒、鼻涕偏黏稠。長期結果：鼻腔長期發炎導致空間變窄、呼吸困難。
3.血管運動性鼻炎：冷熱交替環境易發作、吃熱湯或辛辣食物會流鼻水。常見誘因：鼻黏膜神經過度敏感所致。
長期鼻塞恐帶來4大影響：
1.睡覺張口呼吸：容易打呼、口乾、睡眠品質差，可能增加睡眠呼吸障礙風險。
2.眼周靜脈回流不良 ：形成「過敏性黑眼圈」。
3.常揉鼻子或用力擤鼻涕：容易造成鼻黏膜受傷、流血。
4.壓力影響耳咽管：可能增加中耳炎、鼻竇炎風險。
至於改善方法會有哪些？黃軒建議可留意以下5大重點：
1.使用生理食鹽水洗鼻，清除過敏原與分泌物。
2.定期清洗寢具、減少塵蟎，室內濕度維持50～60%。
3.冷氣房避免過度乾燥。
4.熱敷鼻樑或洗熱水澡，改善鼻腔通氣。
5.擤鼻涕要單側輕擤，避免兩側同時用力。
醫師黃軒呼籲不少人長期受到鼻塞、流鼻水困擾，卻認為只是過敏或感冒而不以為意，但影響睡眠、工作效率或日常生活品質，就應提高警覺並尋求專業協助。（圖／翻攝自Facebook@黃軒醫師 Dr. Ooi Hean）
原文出處：早上狂打噴嚏別輕忽！醫揭「3大常見病因」5大對症治療方法曝光
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