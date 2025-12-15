直營站油比較純？中油打破迷思揭「用油必知4原則」 免驚積碳、傷引擎

財經中心／王文承報導

中油將打破相關迷思，強調直營站與加盟站所販售的油品品質完全一致。（示意圖／資料照）

不少駕駛普遍認為，中油直營站的油品品質較佳，因此加油時寧可多繞幾公里，也要找直營站。對此，中油將打破相關迷思，強調直營站與加盟站所販售的油品品質完全一致，並提醒民眾加油時留意安全細節，同時掌握4大原則，才能有效避免車輛積碳、傷害引擎。

直營站油比較純？中油破迷思揭必知4原則



許多人疑惑，中油直營站的油真的比較純嗎？中油曾多次說明，無論直營或加盟站，供應的油品來源與規格「一模一樣」。為了確保體系內油品質量一致，中油對供油流程皆有嚴格控管，並定期進行油槽清洗與抽檢，民眾不必擔心油品差異問題。

此外，中油也提醒，加油時務必將車輛熄火。即使車子靜止，只要引擎仍在運轉，就可能因電流流動導致短路或漏電風險，增加意外發生的可能性。再者，發動中的車輛排氣口會持續排放廢氣，甚至可能夾帶火花，對加油站安全造成威脅。

中油進一步說明，未熄火的車輛會產生大量熱能，加速油品揮發；加油過程中，油箱周圍的油氣濃度本就較高，且油氣密度大於空氣、不易擴散，一旦濃度過高，任何微小火花都可能引發危險。

至於加油站常見的「禁用手機」警語，也讓不少人感到疑惑。中油表示，在加油站使用手機引發事故的機率其實不高，設置警示的主要原因在於防範「靜電」風險。尤其是手機通話時，可能產生微波與靜電，在油氣濃度較高的環境下，若產生火花，仍有引燃的可能。

因此，中油建議，雖然風險不高，但在加油站內仍應盡量避免使用手機，若需使用行動支付，最好在收費亭等相對安全的區域操作，以降低潛在危險。

另外，針對車輛積碳問題，中油指出，汽車行駛一段時間後，若里程數偏高，又經常在市區走走停停，容易因汽油燃燒不完全而產生積碳，進而導致怠速抖動、油耗增加、甚至難以發動等狀況。對此，中油建議駕駛遵守以下4項原則，減少積碳生成、延長引擎壽命：

1. 選用高品質油品，確保燃燒效率。

2. 避免長時間怠速，降低燃燒不完全的機率。

3. 避免猛踩油門，減少瞬間燃燒負擔。

4. 正確使用汽油精，依照建議方式添加，切勿過量。

