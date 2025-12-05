直球回應「光電亂流」 蔡英文透過「想想論壇」能源小組專文：勿因遭污名而退縮
〔記者蘇永耀／台北報導〕前總統蔡英文任內積極推動光電政策，近年因發生弊案，引發在野猛攻政策正當性。蔡英文今日透過創建的「想想論壇」，由能源專題小組發出專文直球回應所謂的台灣光電亂象。文章認為，除了加強查弊，也須檢討、改進現行審查機制，防範舞弊風險。此外，政府必須提供能讓新產業健康發展的環境，勿因光電形象遭到污名化而退縮，否則將扼殺許多小微企業。而光電業者必須自律，產業公協會應串連強化企業治理，挽回社會信任。
針對「光電亂流」，蔡英文透過論壇能源小組專文強調，無論政府或民間，都應積極正視它、處理它；同時，不能因少數不法分子短視近利行為，一竿子打翻全船人，否定台灣好不容易建構起來的綠能產業、因短期挫折而放棄長期目標。在相關制度設計優化之後，光電發展必須堅定前行。
文章說，正視光電弊案是為當前亂象清理戰場的第一要務，除了持續加強查弊力道，也應檢討、改進現行審查機制。而太陽光電是台灣社會全新的土地利用及開發行為；尤其地面型光電設施須由地方政府核准，考驗著地方政府在執行審查時的人力、技術及知識能量，還有地方勢力介入的壓力。
根據法務部統計，自2021年打擊綠能犯罪專組成立至2025年第三季，共計已偵辦221案、羈押44人，其中86案已起訴。
文章歸納這些案件可分為三類：一、土地炒作與共生造假，必要的因應之道是地方主管機關加強查緝。第二種類型為「饋線蟑螂」，一群搶先向台電申請饋線容量，後來卻未實際設置綠電。台電已改進遊戲規則，以有效「滅蟑」。第三類為地方勢力操弄審查，成為弊案。例如雲林某鄉長以核發路權為由，刁難光電業者申請，並收賄五百餘萬元；彰化某鄉長也利用廠商鋪設光電併網線路必須通過其管轄鄉道的機會，向業者索賄三百餘萬元。
文章強調，面對黑白兩道藉勢藉端染指綠能產業，政府該做的是繼續加大查緝力道，貫徹「黑道掃黑，白道肅貪」。而正視光電弊案，業者必須自律，政府則必須提供能讓新產業健康發展的環境，勿因光電形象遭到污名化、擔心動輒得咎而退縮，否則受到扼殺的將是台灣共同經濟利益。
文章並結語，根據光電科技工業協進會統計，2024年台灣光電產業總產值達新台幣1.5兆元，年成長10%。以這樣的經濟規模、政府與民間已投入的資源，我們究竟應該重整步伐、讓這項新經濟的前景繼續發光？還是因噎廢食、裹足不前，被國際加速推進的再生能源列車拋之在後？答案不言可喻。
