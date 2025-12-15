直球對決喊話立法院提不信任案倒閣！卓榮泰嚴正宣布「不副署」決策！抨擊藍白在立法院一院獨大、立法獨裁

行政院長卓榮泰今（15）日率領副院長鄭麗君等人召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式對藍白修正財劃法「不副署」；卓榮泰並強調，「政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而今只剩下不副署這一途徑！」但立院若有意見可提出不信任投票制衡，不副署「絕非行政權的獨大，也絕非行政權的獨裁。」

卓榮泰開頭致詞時表示，去年520他在總統府面前向國人說出誓詞內容，從那一天開始，他身為行政院長必須依照憲法規定，忠誠履行行政院為國家最高行政機關、行政首長的職務跟責任。

卓榮泰接著正色表示：「今天在這裡，很嚴肅而正式的召開記者會，向國人同胞報告行政重要決定，針對立院今年三讀通過財劃法修正案，本人身為行政院長，將依照憲法三十七條，決定不予副署本次修法！」

卓榮泰指出，本次修法有明顯違憲之處，首先、違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權，第二、修法過程違反公開透明和實質討論原則，破壞民主程序，第三、一旦施行將對國家發展造成無可回復、重大危害。

卓榮泰並說，行政院是憲政機關，有義務履行對憲法忠誠，而行政立法兩院憲政爭議，理應由憲法法庭作最終判決，但立院修訂憲法訴訟法，不合理拉高憲法法庭議決門檻，更多次杯葛總統提出的大法官人選，導致法庭無法運作，失去弭平憲政爭議能力。今天是總統公布財劃法修正案最後期限，他為了堅守憲政責任，無法副署這項法案。

卓榮泰並說，立院違憲擴權爭議法案不斷發生，他多次拜會立法院長韓國瑜、立院各黨團，總統也前後兩次邀集院長進行國政會商，希望促進朝野和諧社會團結，尋求長治久安之道。但令人遺憾的事，韓國瑜院長無視憲法，今天公然拒絕總統邀請，再次關閉討論大門、協商合作往前走的道路。

卓榮泰並說，政院提出的財劃法版本，也完全無法排入審查，「到此時政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而今只剩下不副署這一途徑！」

卓榮泰指出，基於憲法權力制衡設計，若立院對行政院不副署決定有意見，立院可以依照憲法規定，對行政院長提出不信任投票來制衡，「因此政院不副署的權利，絕非行政權的獨大，也絕非行政權的獨裁。」

卓榮泰接著拿出便簽，上面除了不副署財劃法修正案外，也加註意見：「依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署，而在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序，但立法院本次修正財劃法過程與內容，背離民主原則及權力分立，侵害本院行政權、違憲重大且明顯，本人為維護憲法賦予本院之預算編列權，並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不與副署，以示對憲法的忠誠。」

（圖片來源：行政院）

