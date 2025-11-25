直球對決！再次喊話柯文哲戰台南市長 蔡壁如：怎知謝龍介不會禮讓？

2026九合一選舉究竟要怎麼樣「藍白合」，各界都非常關注。民眾黨前立委蔡壁如先前拋出，希望前主席柯文哲參選2026台南市長的想法，今（25）日她再次強調，倘若柯P明年可以選舉，就應該「直球對決」，她甚至更說，「而且柯出來選，你怎麼知道謝龍介不會禮讓呢？」

民眾黨前立委蔡壁如。（資料照／中天新聞）

蔡壁如今日接受網路媒體專訪，談到民眾黨2026九合一選舉要如何布局，她提出，「一定要從小地方取得行政權，才能打破3屆魔咒」。她坦言民眾在經營大型選區時，組織動員和文宣等方面都還有不足，所以她向黨中央建議，除了新竹市和嘉義市之外，還能鎖定2至3個縣轄市，例如竹北市、彰化市和員林市等。

廣告 廣告

民眾黨前主席柯文哲。（資料照／中天新聞）

至於先前曾拋出，希望柯文哲選台南市長，蔡壁如再次回應，「政治問題就是政治解決，直接台南面對賴清德直球對決，這是我的想法」。蔡壁如認為，民眾黨過去太溫良恭儉讓，台南是賴清德的大本營，倘若柯文哲明年可以選舉，就應直球對決，「而且柯出來選，你怎麼知道謝龍介不會禮讓呢？」

國民黨立委謝龍介。（資料照／中天新聞）

另外，談到自己的規劃，蔡壁如表示還是會持續在台中地方蹲點，2024選後，她已向選民承諾，會繼續留在地方經營，和大家一起奮鬥和生活，而且自己現在住在清水，「我還是會期待2028，我還是會為地方支持我的人繼續努力，這是我對選民的承諾」。蔡壁如重申，無論之後國民黨要不要禮讓她，或是要不要提名她，「我一定會對我的選民做出承諾」。

延伸閱讀

陳佩琪公開柯文哲北所讀書筆記 淚謝小草陪伴撐過風暴

柯文哲將啟動「土城十講」 稱黨內兩個太陽比沒有太陽好

小編也說民眾黨有「兩個太陽」 柯文哲：比沒有太陽好！