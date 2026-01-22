直球對決！國民黨團接戰卓榮泰 提三場電視辯論全民裁判

國民黨立法院黨團22日上午開記者會正面回應卓榮泰的辯論邀約，表態「歡迎來戰、電視辯論」，直球對決，同時提出以「國民黨團三長對行政院三長」形式來舉辦三場公開電視辯論會。（張睿廷攝）

行政院長卓榮泰21日針對115年度中央政府總預算，批評立法院尚未排入審查，並公開要求與在野黨辯論。國民黨立法院黨團22日上午開記者會正面回應卓榮泰的辯論邀約，表態「歡迎來戰、電視辯論」，直球對決，同時提出以「國民黨團三長對行政院三長」形式來舉辦三場公開電視辯論會。

國民黨團指出，今天全天等待行政院派遣幕僚對接，進行辯論會前的幕僚作業，若賴清德總統願意比照過往「雙英辯論」模式，親自與在野黨主席進行國是辯論，國民黨團也樂觀其成，並將三長辯論視為總統與在野黨主席辯論的暖身。

廣告 廣告

國民黨團書記長羅智強表示，賴清德總統未出席國會彈劾說明會，卻由卓榮泰站到第一線喊辯論，結果在野黨接球後，卓榮泰卻改口只願到國會辯論，前後矛盾。下戰帖的是行政院，不敢戰的也是行政院，既然如此，一開始就不該高調喊戰。

羅智強指出，國會本來每個會期都有施政總質詢，行政院長面對立委質詢，本就應接受完整檢驗，現在卻將是否辯論當成政治操作，卓榮泰是否意在替未出席彈劾說明會的賴清德總統「洗臉」，刻意塑造行政院敢戰、總統卻避戰的對比。

羅智強回顧，過去國政出現重大歧異時，慣例是由總統與在野黨主席公開辯論，例如蔡英文與馬英九之間的ECFA辯論。他指出，國民黨已具體提出辯論名單與形式，包括傅崐萁對卓榮泰、羅智強對鄭麗君、林沛祥對張惇涵，舉行三場電視辯論，請行政院今天立即派員協商細節。

羅智強強調，如果卓榮泰沒有辯論的勇氣，就不該對外喊戰；而賴清德總統至今連彈劾說明會都未出席，更不敢面對在野黨與國會。他表示，國民黨主席鄭麗文願意與賴清德進行國是辯論，但尊重總統意願，不會主動遞出戰書，盼行政院不要再拖延，正面回應辯論訴求。

國民黨團副書記長許宇甄表示，卓榮泰拋出辯論邀約，國民黨立刻接球，態度很簡單，就是直球對決、絕不退縮。行政院企圖以辯論轉移總預算違法漏編的焦點，根本行不通，反而讓全民看清楚誰在濫權操作。

許宇甄指出，卓榮泰要求辯論，反而暴露兩個警訊，一是行政院對違法漏編預算感到心虛，試圖轉移焦點；二是賴清德總統持續躲在幕後，不願直接面對民意監督。她強調，賴清德此刻本應在立法院就彈劾案提出說明，卻選擇缺席，令人質疑是否心虛避戰。

許宇甄指出，這場辯論的核心在於依法行政。立法院三讀通過的軍人加薪與退休警消所得替代率調整，預算約350億元，占總預算3兆350億元僅約1％，行政院依法就應編列預算，卻因違法漏編，導致總預算無法付委審查，問題不在國會，而在行政院的傲慢。

許宇甄批評，卓榮泰先喊辯論、後又限縮場地，只願在國會辯論，形同把國政當成市場討價還價。她呼籲卓榮泰勇敢站上電視辯論舞台，向全民說清楚中央政府總預算的真正爭議。許宇甄最後喊話賴清德總統，解鈴還須繫鈴人，不要躲在行政院長背後，應親自面對民意，接受公開檢視。她強調，國民黨已準備好站上電視辯論舞台，讓全民裁判。

【看原文連結】