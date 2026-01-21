直球對決！國民黨團要求三場電視辯論 全民裁判！

行政院長卓榮泰昨(21)下午針對115年度中央政府總預算，立法院仍未排入審查，要求與在野黨「公開辯論」，再由民眾公決。國民黨團今(22)上午召開記者會，公開呼應、回應行政院長卓榮泰的辯論邀約，接受「歡迎來戰、電視辯論」戰帖。

國民黨團提議「國民黨團三長VS行政院三長」方式，共舉行三場辯論會，今天將會等待行政院派遣幕僚，進行辯論會前會幕僚作業。國民黨團更希望賴清德總統願意能比照當年「雙英辯論」，拿出勇氣與在野黨主席進行國事辯論，國民黨團也會將三長辯論，視為總統與在野黨主席國是辯論暖身。國民黨團誠摯呼籲行政院，趕快派幕僚進行辯論會前會，不要學賴清德總統，連自己彈劾說明會都「沒出席」。

廣告 廣告

書記長羅智強表示，現在是總統沒「出席」，卓揆當先鋒；蔣幹裝呂布，喊戰不敢戰？賴清德總統「沒出席」國會彈劾說明會，就找一個裝勇敢卓榮泰院長當先鋒，昨天很威猛地向在野黨發戰帖要求辯論，一如董卓在虎牢關前，派出大將蔣幹，對著劉關張大喊：「誰敢來戰？」般的勇猛。羅智強說，當下大讚民進黨終於出了一位呂布，第一時間回應卓榮泰院長「歡迎來戰，電視辯論！」結果，卓榮泰院長立刻龜縮回去，急稱「只願到國會辯論」。

羅智強告訴卓榮泰院長，「既然是蔣幹，就不要裝呂布」，當在野黨願意辯論，又說「虎牢關」風水不好，要換地方。羅智強說，下戰帖是你卓榮泰院長，結果不敢戰的也是你，搞得在野黨好亂；既然不敢戰，就不要亂下戰帖。羅智強再告訴卓榮泰院長，你說要到國會，本來每個會期都有施政總質詢，面對立委質詢，就是一個辯論的場合。

羅智強要問卓榮泰院長，是不是賴清德總統實在「沒出席」彈劾說明會，所以你也覺得很丟臉，民進黨有一個這麼「沒出席」彈劾會的總統，所以今天看不下去，要站出來洗賴清德總統的臉，「賴清德不敢來立法院沒關係，我卓榮泰敢跟在野黨辯論」，是這個意思嗎？

羅智強指出，當卓榮泰院長昨天對在野黨下辯論戰帖，第一時間感到萬分肯定，至少敢洗賴清德總統的臉，至少假裝敢戰的姿態，突顯賴清德總統「沒出席」彈劾說明會是怯懦，是沒有勇氣面對國會；雖然轉個身就改口「只願在國會辯論」，空口說白話。

羅智強表示，過去發生國政重大歧異慣例，是在野黨主席和總統辯論，如蔡英文前總統與馬英九主席的ECFA雙英辯論會。當年蘇貞昌院長也要和馬英九主席辯論，結果臨陣卻步。羅智強說，今天卓榮泰院長要求和在野黨辯論，國民黨提出行政院三長與國民黨團三長辯論名單，舉辦三場辯論，由傅崐萁總召VS卓榮泰院長、羅智強書記長VS鄭麗君副院長、林沛祥首席副書記長VS張惇涵秘書長。羅智強呼籲卓榮泰院長，今天盡速派出行政院幕僚與國民黨團對接，進行辯論會前會幕僚作業，國民黨團全天等待行政院，協調電視辯論細節。

羅智強指出，如果卓榮泰院長沒這個勇氣，那一開始就不要喊戰。不過，賴清德總統要學學卓榮泰院長，但至少敢喊戰，自己的彈劾說明會都「沒出席」，也不敢跟在野黨辯論。羅智強特別提到，國民黨主席鄭麗文願意和賴清德總統進行國事辯論，但尊重賴清德總統的意願，不會主動遞出辯論戰書。但希望不要總統「沒出席」、卓揆當先鋒。羅智強最後強調，國民黨也願意將三長對三長的辯論會，視為總統與在野黨主席國是辯論暖身，請行政院今天盡速派幕僚進行辯論會協商。

副書記長許宇甄表示，卓榮泰院長昨天拋出與在野黨辯論的「邀約」，國民黨的態度是從從容容立刻接球，態度很簡單，就是「直球對決，絕不退縮」。許宇甄認為，卓榮泰院長以為拋出辯論，就能掩蓋總預算違法漏編的焦點，其實是大錯特錯。國民黨團不只是接球，要讓全民看清楚，到底是誰在玩法弄權。

許宇甄指出，卓榮泰院長提出辯論，其實也透露出兩個危險訊號，一是行政院對自己違法漏編預算，是感到心虛，假借辯論轉移焦點，掩飾違法事實。二是賴清德總統依然躲在深宮，不願意直接面對民意，把卓榮泰院長推到前線，自己當影武者。許宇甄說，此時此刻的賴清德總統，應該在立法院面對自己遭彈劾提出說明、備詢。賴清德總統選擇「沒出席」，是不願意面對民意監督？還是自己也覺得心虛？

許宇甄也要請教卓榮泰院長，你的施政依照是民意？還是賴意？你宣示效忠的是《中華民國憲法》？還是「德」意志？去年的726和823大罷免32：0的結果，已經告訴民進黨，民意的憤怒，人民要求全力監督，要求政府要把納稅人荷包看緊，但行政院迄今仍執迷不悟、藐視國會、輕視法律，行政的傲慢讓台灣人民感到寒心，也對民主憲政感到驚慌。

許宇甄告訴卓榮泰院長，這場辯論的核心是「依法行政」，立法院三讀通過的軍人加薪，以及退休警消所得替代率提高相關法案，預算規模約350億元，佔總預算3兆350億元，僅1%。行政院依法必須編列預算，因行政院違法漏編，就是中央政府總預算遲遲無法付委審查的原因，只剩下100%的傲慢。

許宇甄表示，卓榮泰院長提出辯論戰帖，又急轉彎只願在國會辯論，他以為是菜市場買菜，還可以「挑蔥撿蒜」。請卓榮泰院長勇敢地跟在野黨在電視辯論，讓國人非常清楚，中央政府總預算的爭議為何，國民黨團隨時等待行政院的邀約。

許宇甄最後敬告賴清德總統，「解鈴還須繫鈴人」，請不要躲在卓榮泰院長的背後，請接受世紀辯論，面對真實民意。國民黨已準備好了在電視機前，接受全體國人檢視、裁判。