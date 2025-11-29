直球對決！學生問那些國際組織要參與 賴清德點這3個優先加入

總統賴清德今（29）日出席與青年論壇，期間進行到提問環節時，有學生提問到，「台灣以參與哪些國際組織為優先目標？」賴清德則點名其中3個，分別為世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織，「要擇定對台灣人民的健康、安全、社會安定息息相關的國際組織，能優先加入」。

總統賴清德與高中生們進行交流。（圖／中天新聞）

賴清德今日下午出席「2025今周刊總統與青年論壇」，直接與高中生們當面對談，不少學生提問時更是犀利的「直球對決」。有學生問到，「台灣在參與國際組織上，有哪些優先目標？或是想先參加哪一種國際組織？」

廣告 廣告

對此，賴清德回應，首先是關於台灣安全的，應該優先加入的是「世界衛生組織」，因為這關係到人民健康，還有影響到全球防疫。他舉例防疫如果就像一張網，台灣若沒加入世界衛生組織這個網，很容易成為漏洞，關係全國人民的健康及安全，當然要優先申請加入。

學生們在過程中也提出不少問題。（圖／中天新聞）

賴清德接著指出，第二個則是「國際民航組織」，倘若無法得到飛安資訊，或者是和各國談判航線時，若，沒辦法參與或得到公平對待，對台灣的飛安其實是不利的。

賴清德續指，第三個則是「國際刑警組織」，尤其現在很多犯罪是跨國、全球性的犯罪，倘若台灣被屏除在國際刑警組織外，有時詐騙犯跑到別國，其實有時候就很難發揮力量將這些人繩之以法；此外，若有國際犯罪者跑來台灣，如果我們不之道，對台灣的社會安定有很重大影響。

賴清德和學生們合照時也擺出可愛姿勢。（圖／中天新聞）

賴清德強調，應該優先擇定對台灣人民的健康、安全、社會安定息息相關的國際組織能優先加入。

延伸閱讀

賴清德台南公開點名陳亭妃「不能質詢我」 徐弘庭：沒當自己人

不認失言！學生問大陸會打來？賴清德稱2027「是準備」：有些民代誤會

藍白擬邀賴清德到立院國情報告！蕭美琴發聲：依照憲政程序