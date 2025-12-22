直球對決！ 學生追問鄭麗文「獨裁者＋兩岸主權」

國民黨主席鄭麗文於今天晚間在東吳大學政治系進行演講，並與學生進行直球對決，討論包括普欽是否為獨裁者以及兩岸關係等議題。 在演講中，學生要求鄭麗文明確表態「中華民國是一個國家」，並追問兩岸是否互不隸屬。鄭麗文回應確認中華民國是一個國家，並強調兩岸互不隸屬，但同屬一個中國。

鄭麗文東吳演講（圖／TVBS資料畫面）

鄭麗文提到，王金平院長私下協助進行黨內支持度民調，結果顯示有超過八成的支持率，以此來消弭外界對她與王金平有心結的疑慮。 國民黨中常會計劃於周三通過2026年選舉的南台灣（包括台南、高雄、屏東）首長人選

廣告 廣告

陳以信（圖／TVBS資料畫面）

原本台南有兩人競爭提名，但陳以信於22號宣布退選，支持謝龍介， 謝龍介表示，他將會與陳以信進行溝通，並考慮將陳以信的政見納入自己的政策中，以強化2026年的選戰策略，目標是贏回賴總統的本命區。

更多 TVBS 報導

學生逼問「普欽、賴清德誰更獨裁」 鄭麗文提川普1事激辯

東吳演講直球對決學生 鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」

張顯耀督軍南部黨內反彈 王金平餐會一句「沒邀主席」吐心思

感恩餐會沒邀鄭麗文！ 王金平：柯志恩才代表國民黨

