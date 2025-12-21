一直用錯？「壓軸」原意非最終登場 有趣國文冷知識引討論

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

大多數人都將「壓軸」理解為活動或演出的最後登場，但其實從詞源來看，這樣的用法並不完全正確，近日有網友分享「壓軸」一詞的由來，指出該詞源自京劇術語，原意並非「最後一個」，意外掀起討論，也讓不少人直呼長知識，「第一次知道欸，推一個，在想記錯會不會是跟另一個俗諺容易搞混：英雄總是最後才登場」、「雖然以為的「順序」是錯的，但「意思」似乎沒有搞錯」。

一名網友在Dcard發文以「壓軸竟然不是代表最後一個？」為標題表示，「壓軸」一詞出自京劇戲曲結構，傳統京劇一場戲，依序可分為「開鑼戲」、「早軸」、「中軸」、「壓軸」以及「大軸」五個段落，其中的「軸」原本讀作「ㄓㄡˋ」，隨著語言使用習慣改變，如今「壓軸」多讀為「ㄓㄡˊ」。

原PO解釋，從原本定義來看，「壓軸」指的是整場戲中倒數第二個登場的劇目，通常也是內容最精彩、情緒張力最高、最能吸引觀眾注意力的一段；而真正作為收尾的，則是所謂的「大軸」，大軸多半是節奏輕快、武打或喜劇性質較強的戲碼，目的在於讓觀眾帶著輕鬆愉快的心情散場，因此也被稱為「送客戲」，概念上近似現代演出中的安可橋段。

而以現代活動來比喻，例如跨年晚會中，負責帶領全場倒數、氣氛最高潮的歌手，從嚴格定義來看屬於「壓軸」，而在倒數結束後，為了延續人潮、讓觀眾不急著離場而安排的最後表演，才更接近「大軸」的角色。

隨著「壓軸」一詞長期被廣泛使用，普遍被理解為「最後登場」，即便與原始戲曲意義有所出入，也成為約定俗成的用法，不過，這段語文冷知識讓網友直呼，「這真的是超級國文冷知識，看完真的長知識了，下次不會再搞錯了！」

而許多網友也驚訝，「第一次知道欸，推一個，在想記錯會不會是跟另一個俗諺容易搞混：英雄總是最後才登場」、「很早就知道了，還有貧賤夫妻百事哀一堆人在那邊亂用」、「雖然以為的「順序」是錯的，但「意思」(整齣戲中最精彩、最引人注目的部分)似乎沒有搞錯」、「我也是到高中表演課才聽老師說最後一個不是壓軸是大軸」、「解釋上也說，壓軸是比喻「最精彩、最引人注目的演出或事件」，所以也不是非要倒數第二個才能使用啊。」；也有網友搞笑回覆「就跨年演唱會來說的確是壓軸沒錯，最後會有一排政府官員上台倒數…」。

有網友也解釋，「古代因為資訊流通不易，所以詞語的真正用法常與原作想法不同，解釋權通常是有出書且有名望的人，但那也只是他的看法，且古代老頑固特多錯了又改了有損名望，因此話語原義有時已不可考，只能參考找得到的註釋或使用方式，由學者啄磨其意思，重新訂定原意，因此大陸那邊的詞語解釋一堆都跟台灣不一樣，這個就是解釋的學者參考的典籍跟個人揣摩意見不同，真真假假，到底哪種說法為真，會因研究者不同而產生變化」。

