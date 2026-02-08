直田姬奈現身動漫節 聲演「戀上換裝娃娃」海夢

（中央社記者王寶兒台北8日電）日本動畫「戀上換裝娃娃」2022年開播以來備受矚目，聲演女主角的直田姬奈今天現身台北動漫節，罕見挑戰現場配音，詮釋「阿宅」的海夢，一句「吵死了」台詞也讓漫迷興奮不已。

動畫「戀上換裝娃娃」原作為日本漫畫家福田晉一同名作品，描述想成為女兒節娃娃工匠的男高中生五條新菜，因其才能與喜愛Cosplay的辣妹同學喜多川海夢越走越近，甚至因此譜出戀曲的故事。動畫目前播至第2季，兩人曖昧情愫也更為昇華。

直田姬奈約在3年前來過台灣，今天則是首度參加台北國際動漫節並舉辦見面會，她特別以中文向台下粉絲打招呼，感謝大家努力參加見面會名額抽選，並透露昨天抵台後品嘗了流沙包，因為太美味，一口氣吃了2顆。

直田姬奈今天也一口氣嘗試4段現場配音，詮釋海夢為了幫二次元偶像辦慶生會而興奮不已的模樣。她笑說，海夢在作品中有相當多從「現充」切換「宅女」的瞬間，她很努力在快狠準之間讓海夢有更多不一樣的聲音表情，錄音前也往往會在家偷偷練習。

在第2季中，有路人向懷著心事的海夢搭訕。直田姬奈今天重現海夢冷冷回應「吵死了」的台詞，有台下漫迷直呼「很興奮」。直田姬奈分享，她較不擅長錄製內心話，聲音導演便教她想像是真的自己與自己對話的感覺，以這樣的方向努力嘗試配音。

直田姬奈說，今天似乎是首次挑戰在眾人面前配音，因為在日本時不太有機會舉辦類似活動。隨著動畫進展，可以看見男女主角距離越來越近，海夢喜歡新菜的心情也更明顯，尤其是兩人過夜時各懷心思卻又不斷想著對方，連她看了也會心跳加速、小鹿亂撞。

海夢一角讓直田姬奈首次挑戰詮釋動漫女主角，她說，海夢的台詞與戲份往往也會帶給她許多元氣，看見海夢Cosplay不同角色時，她也會有一樣的心情起伏，很開心能夠與海夢相遇。（編輯：管中維）1150208