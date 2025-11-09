直男許瑞奇為變裝皇后激瘦11公斤露腰線 自爆最難改「Bitch的態度」
金馬62影帝入圍黑馬的新加坡視帝許瑞奇，今（9日）與導演王國燊在台灣接受媒體訪問，許瑞奇經過兩年「見習」，3個月密集上課，把自己從大直男改造成變裝皇后，他笑說因為導演王國燊要求他在電影中要露出腰線，努力減重11公斤，從70公斤瘦到59公，以符合電影中「阿好」阿娜多姿的形象！
許瑞奇表示入圍揭曉當天，他正在拍戲，刻意把手機關掉，等到放飯時間才把手機打開，沒想到訊息炸開，經紀人則失控在休息室瘋狂尖叫。許瑞奇表示，能入圍真的很開心，但對於得獎則保持著隨緣的心情。
王國燊表示，會看中許瑞奇演出變裝皇后「阿好」，是看到他在《你的世界我們懂》中拋開偶包，演自閉症者很說服人，「我問他這個角色有沒有興趣？他坦白跟我說沒有把握，我看中的就是那份誠實。」
直男到變裝皇后「阿娜多姿」的養成
為了能讓自己完全進入「阿好」這個角色，許瑞奇先花了兩年見習變裝皇后的生活圈，也看了魯保羅變裝秀，開拍前3個月再密集訓練穿高跟鞋走一字等女性化動作。許瑞奇笑說那段期間都不能健身重訓、也不能跑步，得想辦法把身上的肌肉線條弄不見，「大多數喝湯，等到晚上吃幾顆雲吞跟幾根青菜」，那段時間可說是她人生中最瘦的時刻。
要化成女妝，許瑞奇說他希望鏡中的自己看起來要夠辣、夠美，才過得了自己那關，尤其注重眼神表現，剛開始穿胸罩也挺不習慣，常常在片場因為趕時間也就大方「脫給大家看。」對於許瑞奇表現，原型人物、變裝皇后「阿真」表示很滿意，更笑說：「我下輩子投胎要長這樣。」
最難戒掉「Bitch的態度」
許瑞奇的家人已經看過電影，他們都說長得很像小他2歲的親妹妹，被問到妹妹給什麼評價？許瑞奇幽默表示：「當天之後就沒聊天了！」許瑞奇坦承拍完後他花了蠻長時間才戒掉女性化動作，笑說「最難戒Bitch的態度」。
而在片中飾演許瑞奇男友的是台灣已婚演員路斯明，而兩人在電影尾聲有一場情感重頭戲，王國燊劇本上就沒有台詞，只希望能表現出路斯明要許瑞奇好好愛自己，結果許瑞奇演了6小時、重拍9至10次，整個人虛脫，是他最難忘的一場戲。
昨天金馬放映是路斯明第一次看到完整電影，跟許瑞奇分享身邊不斷傳來啜泣聲。映後許瑞奇還被許多觀眾要簽名、合影，讓他受寵若驚，「我沒有想到反應是這樣。」
更多鏡報報導
F4下月上海開唱獨缺他！朱孝天宣布新規劃「結束一些不好的事情」
黃明志恐遭鞭刑「皮開肉綻上藥再打」 警方明申請二度延扣
獨家／F4缺1變F3！傳12月啟動新歌巡演 相信音樂回應了
其他人也在看
虞書欣泰國工作無視國喪「穿華麗亮藍性感禮服」 當地網友批：極度不尊重
泰國王太后詩麗吉於10月24日辭世，享耆壽93歲，泰國全國正式進入國喪期，政府呼籲民眾盡量穿黑色或素色服裝，以表達哀思與敬意。而虞書欣最近到泰國為產品代言出席分享會，以及宣傳她的新電視劇《雙軌》，她穿著一套亮藍色性感魚尾禮服登台，整個人看起來十分華麗，她還在台...CTWANT ・ 4 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 1 天前
港星海俊傑淚求醫藥費！愛妻急性肝硬化「我不是騙子」
香港男星海俊傑8日突然上傳一段求助影片，聲淚俱下表示老婆莫家慈急性肝硬化，需要籌150萬元港幣（約為新台幣278萬元），以進行肝臟移植手術，付不出醫藥費的他請求各界協助。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 29 分鐘前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦判若兩人！自曝「常常都在後悔」粉絲心疼
現年74歲的香港資深演員「胖貓」鄭則仕，過去以圓潤憨厚、帶有喜感的形象獲得觀眾喜愛，近日他在抖音分享近況，不僅人變得消瘦，滿臉皺紋、鬍鬚花白，神情充滿疲倦與過去大相徑庭。然而，他也在影片分享心得，直呼「我會後悔的」，引起粉絲們的擔憂。鏡報 ・ 8 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿17分鐘道歉片「撞臉本土男YTR」！釣出本尊神回：王子我可以
粿粿與范姜彥豐結婚3年，日前遭對方控訴婚內出軌王子（邱勝翊），本月1日發聲坦承雙方確實有踰矩行為，還在影片中爆哭向親友、家人及社會大眾致歉。近日有網友發現，粿粿在道歉影片中的模樣，竟然撞臉擁有36萬訂閱的本土男YouTuber「尼克星」，還意外釣出本人回應。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
娛樂中心／楊佩怡報導女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。民視 ・ 11 小時前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 11 小時前
吳彥祖結婚15年罕見放閃！ 網看呆：簡直共用一張臉
娛樂中心／林依蓉報導香港男神吳彥祖與名模妻子Lisa S.向來以低調恩愛聞名，結婚15年鮮少公開放閃。然而，吳彥祖近日竟在微博公開一張夫妻工作合照，照片中兩人相鄰而坐，正準備妝髮。這張難得一見的同框畫面發布後，立刻成為全網焦點。網友們驚訝發現，這對夫妻不僅顏值逆天，長相更是驚人相似，被譽為「最強夫妻臉」。民視 ・ 5 小時前
郭台銘母親病逝！曾馨瑩發聲澄清「非婆婆去世仍去慶生」：心中充滿思念與不捨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞6日病逝，享嵩壽100歲。日前有媒體報導，郭台銘妻子曾馨瑩在婆婆去世後，7日仍舊開...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子粿粿「裸擁照」瘋傳！名嘴比對家中衛浴設備相同 徵信社鬆口了
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿出軌為王子。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。資深媒體人巫嘉芬近日上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的照片，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」不過，徵信社執行長謝智博出面澄清：「沒有任何裸照或影片，請大家不要再煽風點火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重EBC東森娛樂 ・ 1 天前
趙露思生日會爆哭：以為沒辦法再當演員了 「新程已啟」宣布工作室成立
中國女星趙露思9日27歲生日，前一晚在成都慶生會上泣不成聲，說著：「前2個月的時候，我確實有我覺得我可能沒有辦法再當演員了……。」而她親口官宣新工作室成立。太報 ・ 11 小時前
獨家／安歆澐7年婚變！哭曝遭小16歲國手尪劈腿人妻：他拿菜刀家暴我
當年曾參加《超級星光大道》並入圍金鐘獎金曲獎的44歲安歆澐跟小16歲國手莊英杰驚爆婚變！2人7年婚姻亮紅燈，目前雙方正在打離婚官司。安歆澐接受《三立新聞網》訪問證實莊英杰這段期間不只劈腿人妻，對方還是她朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，今年4月還動手勒暈她，兩人從此分居至今。安歆澐一度淚崩說：「所有驗傷單、影片跟證據都已送件，我證據很充足，這婚姻我不要了，也不可能和解。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前