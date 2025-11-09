直男許瑞奇為變裝皇后激瘦11公斤露腰線 自爆最難改「Bitch的態度」

許瑞奇以新加坡電影《好孩子》中的變裝皇后「阿好」一角，入圍金馬62最佳男主角。董孟航攝

金馬62影帝入圍黑馬的新加坡視帝許瑞奇，今（9日）與導演王國燊在台灣接受媒體訪問，許瑞奇經過兩年「見習」，3個月密集上課，把自己從大直男改造成變裝皇后，他笑說因為導演王國燊要求他在電影中要露出腰線，努力減重11公斤，從70公斤瘦到59公，以符合電影中「阿好」阿娜多姿的形象！

許瑞奇表示入圍揭曉當天，他正在拍戲，刻意把手機關掉，等到放飯時間才把手機打開，沒想到訊息炸開，經紀人則失控在休息室瘋狂尖叫。許瑞奇表示，能入圍真的很開心，但對於得獎則保持著隨緣的心情。

廣告 廣告

王國燊表示，會看中許瑞奇演出變裝皇后「阿好」，是看到他在《你的世界我們懂》中拋開偶包，演自閉症者很說服人，「我問他這個角色有沒有興趣？他坦白跟我說沒有把握，我看中的就是那份誠實。」

直男到變裝皇后「阿娜多姿」的養成

為了能讓自己完全進入「阿好」這個角色，許瑞奇先花了兩年見習變裝皇后的生活圈，也看了魯保羅變裝秀，開拍前3個月再密集訓練穿高跟鞋走一字等女性化動作。許瑞奇笑說那段期間都不能健身重訓、也不能跑步，得想辦法把身上的肌肉線條弄不見，「大多數喝湯，等到晚上吃幾顆雲吞跟幾根青菜」，那段時間可說是她人生中最瘦的時刻。

《好孩子》導演王國燊、許瑞奇來台接受訪問，透露籌備拍攝《好孩子》的準備與幕後趣事。董孟航攝_

要化成女妝，許瑞奇說他希望鏡中的自己看起來要夠辣、夠美，才過得了自己那關，尤其注重眼神表現，剛開始穿胸罩也挺不習慣，常常在片場因為趕時間也就大方「脫給大家看。」對於許瑞奇表現，原型人物、變裝皇后「阿真」表示很滿意，更笑說：「我下輩子投胎要長這樣。」

最難戒掉「Bitch的態度」

許瑞奇的家人已經看過電影，他們都說長得很像小他2歲的親妹妹，被問到妹妹給什麼評價？許瑞奇幽默表示：「當天之後就沒聊天了！」許瑞奇坦承拍完後他花了蠻長時間才戒掉女性化動作，笑說「最難戒Bitch的態度」。

廣告 廣告

而在片中飾演許瑞奇男友的是台灣已婚演員路斯明，而兩人在電影尾聲有一場情感重頭戲，王國燊劇本上就沒有台詞，只希望能表現出路斯明要許瑞奇好好愛自己，結果許瑞奇演了6小時、重拍9至10次，整個人虛脫，是他最難忘的一場戲。

昨天金馬放映是路斯明第一次看到完整電影，跟許瑞奇分享身邊不斷傳來啜泣聲。映後許瑞奇還被許多觀眾要簽名、合影，讓他受寵若驚，「我沒有想到反應是這樣。」



回到原文

更多鏡報報導

F4下月上海開唱獨缺他！朱孝天宣布新規劃「結束一些不好的事情」

黃明志恐遭鞭刑「皮開肉綻上藥再打」 警方明申請二度延扣

獨家／F4缺1變F3！傳12月啟動新歌巡演 相信音樂回應了