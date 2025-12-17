一直發展不起來？這縣市居民評「假日常往外地跑」：讓人厭世

生活中心／倪譽瑋報導

部分居民提出，基隆丘陵多、路窄、整體天氣潮溼，發展有些限制。（圖／資料照）

基隆市擁有獨特的地形，海港與山緊密相接，眾人對這座特別城市的評價不同。日前有鄉民好奇「為什麼基隆一直發展不起來？」部分人認為，和基隆腹地小平地也少、天氣多雨有關「下雨容易讓人厭世」、「我基隆人，假日很常往台北跑」；也有一派提出，基隆其實蘊藏許多資源，像是亮眼的海岸、市區的美食。

基隆發展不起來？話題引發眾人熱議

日前鄉民在PTT提出，基隆人口外流與老化越來越嚴重，好奇「為什麼基隆這地方一直發展不起來？」引發不同意見。有人認為，基隆並無發展不起來，「外木山的海水泳池很讚餒」、「基隆往東北海岸比較方便點，還有喜歡搭遊輪的」、「市區機能足夠，而且走路就可以到各個地點」。

廣告 廣告

也有人認同原PO的看法，並提出發展不起來的原因，「因為太常下雨，下雨容易讓人厭世」、「平地真的很少，氣候很差」、「路很爛，到處彎來彎曲，一堆上下坡」、「我基隆人，假日很常往台北跑」、「地小，丘陵地區、人少」、「去住幾個月就知道，平地少、氣候不穩定，不適合所有人」。

多山、多雨 導致基隆旅遊景點不多？

關於眾人的提出「平地少」，根據基隆市政府官網資訊，確實市內有95％為丘陵地形，三面背山﹐正面臨海，港區範圍平地同時也是市中心（有景點如廟口夜市）。

氣候上，因為地形特殊，受東北季風與迎風坡影響，常年雨日眾多，劇烈天氣發生頻率高於全台其他地區，整體偏潮濕雨季長，有「雨都」之稱。

基隆景點美食 海、市、山皆可拜訪

不過，北海岸、市區、外木山這些地點特色十足，基隆旅遊網資訊指出，北海岸上的大武崙澳底漁港，區域內有沙灘搭配海產餐廳與咖啡館，外木山同樣位於北海岸，有「海興游泳池」可玩水也可觀察生態。

基隆的市區，除了火車站旁海洋廣場，無搭船需求也有「基隆東岸旅客中心」可玩，中心上方花園能觀海，美食除了廟口夜市，還有崁仔頂、仁愛市場，或是離港區較遠的「流浪頭」。

雖然丘陵雖多，但也藏著不少景點，例如依山而建的中正公園、海洋大學附近的龍崗步道，結合景觀、自然生態、健行，水泥步道行走容易，登頂後還能看海。

更多三立新聞網報導

2025世界城市實力排行！台北奪下24名 「這指標」全球第一

為何好市多衣服超便宜？外媒揭「3大關鍵」 虧本賣還是賺

Google「67」一票人震驚：手機差點飛出去 搜尋這12字也有特效

他PO高雄這處評「不是歐洲」 近4萬人按愛心：不意外

