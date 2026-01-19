直線對撞太詭異！西班牙高鐵釀21死 現場如煉獄

（記者許皓庭／綜合報導）西班牙南部哥多華省 18 日晚間發生重大高鐵對撞意外，造成至少 21 人罹難、100 人受傷。一列北上馬德里的 Iryo 列車意外出軌，攔腰撞擊對向 Renfe 列車，導致兩車均脫軌，部分車廂甚至翻落邊坡。受此事故影響，馬德里通往安達魯西亞的鐵路服務已全面中斷，官方正緊急展開救援與事故鑑定。

圖／西班牙南部哥多華省 18 日晚間發生重大高鐵對撞意外，造成至少 21 人罹難、100 人受傷。（翻攝 Geo News X）

根據西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）提供的資訊，這起慘劇發生在當地時間晚間 7 時 45 分。當時由民營業者 Iryo 營運、載有 300 多名乘客的 6189 次列車，從哥多華站發車後不久即發生出軌，隨後衝入鄰線，正面撞上行駛中、時速約 200 公里的國營 Renfe 列車。強大衝擊力導致 Renfe 列車前兩節車廂被拋離軌道，墜入路堤下方的陡峭邊坡，絕大多數死傷者皆受困於這兩節毀損最嚴重的車廂中。

現場救難畫面顯示，車廂殘骸散落在軌道四周，金屬外殼與座椅扭曲變形，救援行動必須在狹窄且照明不足的環境下進行。阿達穆斯市長莫雷諾（Rafael Moreno）指出，他在案發第一時間趕抵現場，見到遺體殘缺、瓦礫紛飛的慘狀，形容過程極其驚悚。受困乘客紛紛利用緊急錘敲破車窗逃生，許多人憶述撞擊瞬間宛如強烈地震，行李架物品紛紛墜落砸傷旅客，現場充斥著受驚孩童的哭喊聲。

圖／現場救難畫面顯示，車廂殘骸散落在軌道四周，金屬外殼與座椅扭曲變形，救援行動必須在狹窄且照明不足的環境下進行。（翻攝 Geo News X）

西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）在記者會上坦言，此事故原因「極其詭異」。他強調，事發地點軌道才剛於去年 5 月完成全面翻新且地勢平坦筆直，最先出軌的 Iryo 列車也是車齡極短的新型車款。多位鐵路專家對於在直線高品質軌道上發生翻車意外感到不解，正式調查報告預計至少需時一個月才能釐清。總理桑傑士（Pedro Sánchez）對此表達深切哀悼，稱這是國家「痛徹心扉的一夜」。

目前事故區域的救援作業仍持續進行，安達魯西亞地方政府已在阿達穆斯鎮內設立臨時接待中心，提供糧食、毛毯及醫療諮詢予生還者與家屬。這起悲劇是西班牙自 2013 年加利西亞 80 死出軌事故以來，傷亡最慘重的鐵道意外。王室亦發布訊息，向罹難者家屬致哀並祈願傷者早日康復。

Spain: At least five dead and 25 seriously injured after two high-speed trains derailed in Adamuz pic.twitter.com/0Dcx9xDTeY — Geo News (@GeoTienou) January 18, 2026

