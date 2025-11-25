直美醫師回補PGY 網預言變「大型挖角現場」：一班5000買值班太天真

為了減少醫美糾紛，衛福部擬修法，未來醫師若要執業，必須經過畢業後綜合臨床醫學訓練（PGY），此外，過往畢業逕直投入醫美產業的執業醫師也必須重返醫院進行2年的PGY訓練，日前《民報》獨家報導，屆時恐出現喊價賣值班的亂象，引發迴響，甚至不少討論直言，讓醫院變成醫美診所的「大型挖角現場」。

不只掀買賣值班亂象 恐釀人力外流

本報揭露，醫界直指，回流的醫美醫師因經濟條件較佳，可能以「一班 5000 元」請 PGY 住院醫師代值班。

不少網友認為，依照市場行情恐怕不只「一班 5000 元」，甚至早在十年前沒有勞基法的時代，值班費行情就已達一班 1 萬 5 千元至 3 萬元，現在開價 5000 元根本是天方夜譚，不過也有網友認為，住院醫師納入勞基法後，買賣班變困難。

然而，比起買賣值班，更多網友點出一個被政府忽略的副作用，「回鍋」的醫師可能會在醫院內分享醫美的高收入與生活品質，對正處於高壓、低薪環境的住院醫師產生強大吸引力，反而可能加速醫療人力外流，有網友就笑稱「這些人回來根本是『發名片』」、「這行業（醫美）有沒有帶入門差很多」。

直美醫師回醫院 院方的兩難

此外，討論更呈現了兩種截然不同價值觀的衝撞。部分支持政策者認為，醫師必須具備基礎臨床經驗（PGY），若連基礎都不願學，應取消醫師資格；但這批被強迫回流的醫師是否真能提升醫療品質，也備受質疑，有人質疑 PGY 訓練跟減少醫美糾紛並無直接關聯。

有網友就說，強制無心學習的人留在醫院，「擺爛病人反而會出事」，屆時爛攤子還是要由其他同事收拾，對病人安全並無助益，屆時醫院管理者恐將陷入兩難，「醫院真的敢讓他們值班嗎？」若發生醫療疏失，責任歸屬將更加複雜。

醫療勞動環境仍是核心議題

另一方面，核心痛點恐怕還是在醫院勞動條件與薪資結構的崩壞，多數認為醫師不願留在五大科（內、外、婦、兒、急），根源在於健保給付低且勞動條件惡劣，若不改善執業環境，僅靠強制手段封鎖出路，只是治標不治本。

綜觀網友留言，衛福部此項「補破網」的政策，雖然出發點獲得認同，在執行面卻普遍受到質疑，不論是解決醫美糾紛或五大科缺人的問題，恐怕都難以解決，反而可能擾亂現有的醫院運作秩序，增加灰色買班市場。政策目前仍在預告階段，後續調整與回應有待關注。